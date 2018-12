Jornada de definiciones para los equipos que cierran la presente temporada

21/12/2018 - La Liga de los Clásicos Barriales hará disputar mañana en diferentes escenarios las instancias finales de las categorías C20 y C30, del torneo Godo Sur, en el que los protagonistas irán en busca del anhelado trofeo de campeón. Como siempre se esperan acciones como para no perderse, debido a la instancia y todo lo que estará en juego. Nada más ni nada menos que el trabajo sacrificado y el empeño que pusieron de manifiesto todos los equipos, en procura de alcanzar una alegría en este cierre de temporada 2018. Se espera el acompañamiento de las parcialidades, que le darán colorido a la jornada deportiva. Esta es la programación en forma completa de la instancia decisiva del certamen de los Clásicos Barriales del Sur. En cuanto a los horarios de los encuentros, los mismos se desarrollarán desde las 15.30 el primer juego; 16.30, el segundo y a las 17.30, el tercero. Programa En cancha de Gremio Municipal Nº1: Villa María FC vs. Maipú FC (C 30); Godo Sur vs. Fondo de Vinalar (C 30); Kiosko Benja vs. Damasco Palacios (C 30); Mónaco FC. vs. ABS Ibarra (C 30). En cancha Gremio Municipal Nº2: Los Gedes vs. Barrio San Martín (C 20); La Ancha vs. Juveniles de La Ancha (C 20); La Dorrego vs. Pasaje 445 o Contrera (C 20); Ciclón Jrs. vs. Vinalar (C 20). En cancha Mosconi: Vagos Mosconi vs. Villa María (C 20); John Kennedy vs. Barrio Libertad (C 20); Stilnovo vs. Taller Negro Juárez (C 20). En cancha de Colón y 59: Fénix Jrs. Sport Smata (C 20); Hermanos FC vs. Juveniles Ejército Argentino (C 20). En cancha Vinalar: Los Kokas vs. Kiosko Baloncito (C 20); La Gruta vs. Pasaje 445 o Gauchito (C 20). En cancha Gril: Pibes Cáceres vs. Barrio Rivadavia (C 20); Eli FC vs. Barra Gente (C 20). En Teléfonico: La Gobernador vs. Pumas del 8 (C 20); Electricidad Juárez vs. Estudiantes (C 30).