Se viene un sábado de película que definirá a los nuevos campeones

21/12/2018 - Mañana definen los títulos en las categorías 20, 40, 45 y 50, en sus copas de Oro, Plata y Bronce y de esta forma se cierra el 2018 para la Liga Federal. Por el oro y en la 20, DJ Kinka y Cacho FC jugarán la gran final. En Vélez de San Ramón y por streaming, habrá una doble jornada de lujo. La C40, tendrá una gran final entre Loreto FC y Nuevo Beltrán. Luego, Deportivo Rec yVilla Negrita definen la C45. Además, éste es el programa completo para mañana. En Abogados, San Lorenzo Belgrano vs. Rabenar Forres (20) y Abogados Cat vs. Defensa Civil (40). En Vélez de San Ramón, Nuevo Beltrán vs. Loreto (40) y Deportivo Rec vs. Villa Negrita (45). En Luz y Fuerza, 100% Bandeños vs. La Saavedra (45) y Papelería Pamela vs. Despensa Del Valle (50). En Luz y Fuerza, Agricultores vs. Adhoc (1º) y Municipalidad de Clodomira vs. Veteranos Malvinas (50). En Halcones, Los Halcones vs. La Juntada (40) y Electricidad Cortez vs. Salamanca (50). En Cilindro de Cortez, Aguma Construcciones vs. Moto Full (1º) y Pepsi vs. Taller Dany (40). En cancha San Esteban Maco, Nueva Autonomía vs. El Argentino (40). En Rivadavia de Vuelta de La Barranca, Cacho FC vs. DJ Kinka (20) y Profesores Piratas vs. Ex Combatientes (50).