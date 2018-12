FÚNEBRES | 21 de diciembre de 2018

21/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

Roger Rodolfo Luna

Donato de Jesús Mendoza

Donato de Jesús Mendoza (La Banda)

Antonio Pernas (Buenos Aires)

Fanny Elizabet Ledesma

Mercedes Antonia Rodríguez

Roberto Antonio José (Beltrán)

Sepelios Participaciones

ALFONSÍN JEREZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Tus compañeras de la Federación Santiagueña de Jubilados y Pensionados que compartieron las luchas, hoy lloran tu ausencia, nos queda el mejor de los recuerdos de nuestra querida Maria Angelica, el vacío que deja en la C. directivas, que Dios nos ayude a buscar su reemplazo con las cualidades que tuvo. Descansa en Paz.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. "Más allá del sol yo tengo un hogar ... bello hogar". Participan su partida Cristina Maidana, Tito Rusz, José, Valeria, Cristina, Mathías y nietos. Acompañan a sus queridos amigos Miguelo y Silvana pidiendo oraciones de consuelo y aceptacion para erllos.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Magalí y Mario Sily, tus amigos del barrio (La Plata esq. Chacabuco) te despiden con mucho amor y tristeza y acompañamos a tus hermanos Miguelo y Juan Carlos en su dolor. Te recordaremos con tu bondad y simpatía. Negrita descansa en paz.

CORTEZ, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Ex empleados del IOSEP participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Oscar Cortez y acompaña a la familia en el difícil momento. Ruega oración en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán y familia, participan con un profundo pesar el fallecimiento de su correligionaria y estimada amiga Nena. Acompañan estos tristes momentos con el afecto de siempre a su esposo Lucho, hijos Nancy, Nano y sus respectivas familias. Rogando al Padre le otorgue el descanso eterno.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Yolanda F. vda. de Lopez y sus hijos Edy y Rudy, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en esta circunstancia.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Guillermo Luna Herrera acompaña en el dolor a su amigo Luis y familia ante la irremediable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento de la mamá de su estimado ex alumno Luis, lo acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún acompañan en este doloroso momento a su amigo Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Roberto Kairuz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (q.e.p.d.) Fallecioó el 19/12/18|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del POder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su afiliada Nancy Lorena Laplace. Se ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Sus hijos Marcela y Marcos, nietos Valentín, Octavio, Constantino Infante Ledesma y demás famil. part. su fallec. y que sus restos serán inhum. en el cementerio la Piedad. C. D. Pedro L. Gallo 330 sala velat. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Querida hermana nos llena de dolor tu partida, la más alegre, pequeña, bailarina, tu dulce voz la extrañaremos. Su hermano Manuel Franklin Ledesma, su esposa Lilia Carrizo, sus hijas Lili y Marty y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Querida hermana: Que vacío inmenso dejás en mi corazón. Vos que éstas cerca de Dios, ayúdame a aceptar ésta realidad y dale el eterno descanso. Su hermana Olga Nelly Ledesma, sus hijos Dr. Rodolfo Omar, Dr. Rubén Orlando y Gabriela Concha Ledesma junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Su hermano Rubén Dalmacio Ledesma, sus hijos Gladys Noemí y Marco Rubén Ledesma junto a sus respectivas familias participan con inmenso dolor y acompañan a su sobrina Marcela en este difícil momento.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. El Señor es mi Pastor nada me puede Faltar en verdes prados El me hace descansar. Sus sobrinos Lic. Lilia E. Ledesma, Prof. Franklín Uñates, sus hijos María Luján, María de los Ángeles y Gabriel Agustín Uñates acompañan en este inmenso dolor a su prima Marcela y familia.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Tu labor como docente, tu voz, música y canto es el sello que dejaste aquí en la tierra. Un coro de ángeles junto a Jesús te reciban en el cielo. Elda L. Carrizo, su esposo Gerardo, sus sobrinos en el afecto Silvia, José y Mariela Acuña acompañan en el dolor a su hija Marcela, su hijo político y nietos.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Pilar Perez y flia., Estela Perez y CPN. Juan Carlos Perez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Victor Fernando y su hija Cintia Daniela Suárez participan el fallecimiento de la ferviente apóstol por la causa de la santificación de Mama Antula. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Tía lleva, tu dulce voz al cielo! Donde los ángeles cantarán contigo… Sus sobrinos: Lic. Marta Graciela Ledesma y Lic. Carlos Hugo Palacios, sus hijas María Lilia y María Luz Palacios participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Querida hermana sos, fuiste y serás la precursora de tu destino. En cada paso firme, forjaste tu historia y tu legado es inmenso. Hoy te despedimos con profundo dolor: Ing. Rodolfo Ledesma, su esposa Lic. Angélica Contrera, sus sobrinos Claudia, Martín, Fabián, Mariela, Marcos y nietos Gastón, Joaquín, Lucio y Tiziano.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Felices los humildes de corazón porque de ellos será el Reino de Dios. La Comunidad educativa de la Esc. Nº 6 "Padre Pajón de la Zarza" y el Jardín de Infantes Anexo Nº 203/6 Manuelita de Villa Silípica Dpto. Silípica participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de la Directora de la institución Lic. Marta Graciela Ledesma de Palacios.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. "Fanny, hermosos momentos nos quedan tuyos. Entre ellos, recordamos que nos hiciste conocer a la Mama Antula, que fue en la década de los 80 o 90 y hoy ya la veneramos, nuestra Santa Santiagueña". Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Natalia y Raúl Acuña e hijos: Santiago, Daniel e Iván; Lucía, Ramón Salvatierra e hijos: Maximiliano, Jonás, Nahiara y Micaela; Domingo Abdulajad y Fernando Juárez y familia; María Luisa Coronel y flia., Rubén Agüero y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su hija Marcela y familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Su compañera Fabiana, su madre Elva Lía Díaz, su hermana Liliana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la paz .cob. I.o.s.e.p. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Lamentamos profundamente su partida acompañando a nuestra querida compañera Irma en su dolor: Karina Saavedra, Mariana Leguizamón, Viviana Guercio, Chichí Moyano, Tati Costas y Ricardo Giménez del Dpto. Alumnos de la Universidad Católica.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Los compañeros de trabajo de las Oficinas de Laboratorio de Informática y Anexo Laboratorio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Hijo querido, has partido de esta tierra para ir a los brazos del Señor dejando el corazón destrozado de tu madre y hermana. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos una oración en su memoria.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Carlos Díaz y su esposa Ely Farías participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Carlos Francisco Díaz, Norma Díaz y Patricia Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hará descansar". Sus vecinos de Torre 7 del Bº Belgrano: Flias. Contreras, Carabajal, Jaime, Díaz, Feijóo y Marina participan su deceso y ruegan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para su madre Elva, su hermana Liliana y demás familiares.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. "Nuestra fe en Cristo, nos consuela ante la pérdida de un ser querido". Las amigas de su mamá, de la Comunidad Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa participan con gran dolor su fallecimiento y piden a Dios descanso eterno para él y pronta resignación para su madre, hermana y demás familiares.

LUNA, ROGER RODOLFO (Rody) (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. La Universidad Católica de Santiago del Estero, Dpto. contable, ingresos y egresos, Juan Carlos, Martin, Cristian, Noe, Pablo, Adriana y Valeria, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a Irma Rojas por su pérdida.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Los compañeros de trabajo de las Oficinas de Secretaria de Informacion Juridica y pro secretaria de informatica participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Rogamos por el eterno descanso y que brille para el la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor, amigos de su novia Irma y acompañan a la flia. en tan dificil momento. Isabel Sueldo, sus hijos Charito y flia, Gringo y flia, Damaris y flia.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. La comisión directiva y socios de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (gremio) participan con profundo dolor el fallecimiento del afiliado Roger Rodolfo Luna. Se ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del afiliado Roger Rodolfo Luna. Se ruegan oraciones en su memoria.

PERNAS, ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 19/12/18 en Buenos Aires|. Carlos Tobar y familia; Bochín Llapur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERNAS, ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 19/12/18 en Buenos Aires|. Guillermo Cano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERNAS, ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 19/12/18 en Buenos Aires|. Marcela Gómez y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor y la oración.

PERNAS, ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 19/12/18 en Buenos Aires|. Domingo Cuba, su esposa Laura Saad e hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERNAS, ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 19/12/18 en Buenos Aires|. "Señor recíbelo en tu Reino". Carlos Tobar y familia, Hugo Agostinelli y familia, Miguel Riccardo y familia lamentan la pérdida de su gran amigo Antonio y acompañan a sus familiares en este momento de profundo dolor.

PORTUESI DE PAZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. "Rosi querida, descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin". Primos de su esposo Rolo, Susana Morales y Cacho Rodríguez, acompañan a toda la familia ante este momento de dolor. Las Termas.

PORTUESI DE PAZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Grillo Jacobo participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Alba. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PORTUESI DE PAZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Sus amigos Amanda, Gary, Ariel y José Fernández con sus respectivas familias, la despiden con inmenso cariño y el recuerdo de gratos momentos compartidos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PORTUESI DE PAZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció 19/12/18|. Miguela de Yocca y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y saludan con afecto a su esposo Rolo y sus hijos en este triste momento.

RODRÍGUEZ, MERCEDES ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Su hija Ana María, su yerno Julio, su nieta Antonella y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio El Descanso. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RODRÍGUEZ, MERCEDES ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Roque Leveaut, participa su partida a la casa del Padre, pidiendo al Altísimo cristiana resignación para sus familiares.

Invitación a Misa

FERNÁNDEZ, MIGUEL ANTONIO (Gallito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/14|. Cuánto te extrañamos hijo mío! Todavía no me resigno, pero me imagino que estás feliz, sin dolores, ni angustias, hace 4 años que te fuiste!. Desgraciadamente tuvimos otro golpe doloroso, la partida de tu hermana Liza. Puede una madre, soportar tanto dolor? Lo único que me consuela es que están junto a tu papi, mi compañero y esposo por 40 años. Tal vez el los quiso tener a su lado. Siempre me los imagino a las 3 tomados de la mano y caminando por esos senderos de luz y paz y me aferro a San Agustín que dice: "enjuga tu llanto y no llores por mí si me amas". Su esposa Liliana, sus hijos Agustín, Rocío y Pía, sus hermanos Susana y Luis y sobrinos invitan a la misa que en su memoria se efectuará hoy en la iglesia Catedral a hs 20.30.

RUIZ, JUANA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en Mi, no morirá jamás". A 9 días de su partida a los brazos del Señor se realizará una misa hoy a las 20.30 en Pquia. Santo Cristo.

SMITH DE CHIARAVIGLIO, MARÍA MAGDALENA (Chikita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Querida mami: te extraño tanto mamá, te confieso que estuve a punto de tirar la toalla, pero el respeto que te tengo supera todas mis expectativas. Te recordaré, por haber sido la madre más hermosa por fuera y por dentro, por esos principios que me inculcaste, y a los que jamás renunciaré. Te extraño lo juro. Me siento mejor, pero nada ni nadie podrá borrarme tu sonrisa de mi memoria. Te imagino tan hermosa. Maquillada, con esa sonrisa única. Tan coqueta mi madre, tan bella, positiva, llena de ilusión. Me gustaría abrazarte cada día me imagino sentir tu presencia en mi casa y te busco por todos lados, hasta en la oscuridad, siento ganas de tenerte cerca, y hasta de recibir tus reproches, sentir tu perfume y cuando me quedo hasta tarde delante del televisor, verte ahí parada recordándome que es tarde que debo ir a dormir. Te extraño tanto mamá, mi vida ha cambiado mucho desde tu partida, eras el motor que movía los ejes de esta máquina, algo oxidada y desgastada por el paso de los años y los duros golpes que me ha dado la vida, que sin piedad te arrebató de mi lado. Me hacen falta tus palabras de motivación. Es tanto el dolor que hiere el alma, y aunque el dolor no mata, siento que mi alma muere poco a poco. Dios te bendiga mucho donde quiera que estés. Te amo mamá. Su hijo Gustavo, Julio y respectivas familias invitan a la misa a realizarse en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20.30 hs al cumplirse un año de su partida al reino de los cielos.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

CHÁVEZ, AGUSTÍN OSCAR (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/07|. En esta noche que celebramos con mucha alegría, el nacimiento de nuestro Señor y Jesucristo, recordamos también como todos los años que en una Noche Buena, llegaste a este mundo, para que te conociéramos, amáramos y para que existieras en nuestro corazón, para siempre: Como esposo, padre, abuelo, bisabuelo y como un buen amigo que fuiste en todo momento, para todos. Vives entre nosotros, espiritualmente, en toda tu familia y todos te deseamos con toda el alma ¡Feliz Cumpleaños, Polo! Te besa, tu esposa Celia, hijos Marisa, Susana, Judith, hijos políticos, nietos y demás familiares. Elevamos oraciones a Dios nuestro Señor por la paz de su alma. ¡Brille para el la luz que no tiene fin!

CONTRERAS, ROBERTO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Querido hermano, el Señor te ha recibido en el Reino Celestial porque tu vida ha sido de sacrificio, entrega y bondad, descansa junto a tus seres queridos. Hasta siempre. Tucho Contreras y familia lo recuerda con el amor de siempre, al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre.

JIMÉNEZ, YADHYRA ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/03|. Tenía ocho meses de vida, un simple resfrío mal curado fue fatal. El miércoles 19/12/18 cumpliría dieciséis (16), jamás me olvidé de vos, fuiste un caso que caló muy hondo en mi corazón, hoy estoy pasando por otro momento tan doloroso e inexplicable que me quedan pocos espacios para reflexionar: yo mis hijos, mis nietos, etc. Elevamos oraciones por tu eterno descanso. Tu papi Dandy, tus hermanos Dante, Williams, Tamara y Mathyas y sus respectivas flias. tu tío Chiqui, Lorena y primas Vale y Bianca. Ahora estás acompañada por tu hermanito Jesús, tu tío Chaco y tu abu: Hernan. Amen, te recuerda tu abu Norma.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

MENDOZA, DONATO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Lo despiden con mucho dolor, su esposa, hijos y nietos, sus restos serán velados en su domicilio e inhumados en el cementerio La Misericordia Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MENDOZA, DONATO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Los vecinos de su hija Marta: Enrique Guzman y flia, Rosario Camara y flia, Monica Barrera y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en paz. Una oración en su memoria.

MENDOZA, DONATO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Enrique Guzman, Norma Graciela del Valle Olivares Beltrán Neirot, hijos Enrique Fernando y Nestor Alejandro Guzman Olivares participan con profundo dolor su fallecimiento. Amigos de su hija Marta y toda su flia. ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

JUÁREZ, FRANCISCO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Haz brillar tu luz en nuestras almas, infunde tu amor en nuestros corazones y sostén nuestra debilidad con los socorros continuos de tu gracia. Tus hermanos, sobrinos, hnos. políticos y sus respectivas flias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en lña iglesia Santiago Apóstol al cumplirse un año de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

JOSÉ, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Su esposa: Neida Ayunta, sus hijos: Yudith, Roberto, Claudio y Maia, hijos Pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy en el cement. de Beltran.ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJOS.

ORELLANA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Directivos, Gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado Rubén Estelvio Salto. Ruegan una oración en su memoria.