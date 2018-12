Crespo se ilusiona con Falcioni como mánager

Fotos OBJETIVO Crespo pretende que Falcioni se quede en Banfield para ser su mano derecha en el aspecto deportivo.

21/12/2018 -

Hernán Crespo, flamante director técnico de Banfield, dijo que le gustaría que Julio Falcioni "sea manager del club", en relación a la propuesta que le ofreció la dirigencia al ex DT, a quien reemplaza el ex delantero de la selección y de River.

"Ojalá acepte el cargo porque tenerlo a Falcioni en el día a día sería importante para mí, me podría enseñar muchas cosas" reconoció quien hará sus primeras armas en el fútbol argentino, después de comenzar su carrera como DT en el Módena de Italia.

"De lo contrario, lo voy a llamar por teléfono o me reuniré con él para saber detalles del plantel. Para mí no será sencillo reemplazarlo por el buen trabajo que hizo Julio en Banfield", sostuvo en diálogo con Télam el ex goleador de River y de la Selección nacional.

Precisamente, el ‘Emperador’ Falcioni recibió una muy buena noticia sobre la biopsia en la laringe que se le practicó la semana pasada, en el contexto de la afección de la que había sido operado el 13 de diciembre de 2017. El estudio arrojó resultado negativo y solo le resta realizar controles trimestrales.

El entrenador campeón con el ‘Taladro’ en 2009 se tomó desde esta semana vacaciones que piensa extender por dos meses, y a fines de febrero debería responderle a Banfield el ofrecimiento que le hizo.

En cuanto al nuevo DT, Crespo comenzará a trabajar junto con su cuerpo técnico el jueves 3 de enero en el polideportivo que el club tiene en Luis Guillón, donde arrancará la pretemporada en doble y triple turno’.

"Será un trabajo intenso, intercalando tareas físicas con tácticas del juego que pretende practicar Hernán", dijo a Télam el preparador físico Alejandro Kohan.