Día "D" para el comisario acusado de acosar a un cabo

21/12/2018 -

La Fiscalía recibiría hoy un informe técnico y otro psicológico de un cabo de policía, quien atribuyó a su jefe -comisario- reiterados acosos sexuales. Así lo deslizó un vocero judicial, al contextualizar que de los dos escritos depende, o no, la imputación del comisario. Mientras tanto, ayer fue una jornada intensa para ambas partes judiciales. El abogado del cabo, Pablo Anahuate, sumó a la querella a sus pares, Hugo Frola y Francisco Palau. Los tres profesionales presentaron un escrito, acorde, ante la Justicia. Sin perder tiempo, el abogado del comisario, Ángel Nassif, requirió eximición de prisión ante la OGA, cuyos jefes la remitieron ante un juez de Control de Garantías. Al cierre de esta edición el comisario no estaba imputado y, por ende, es posible que el planteo le sea rechazado. Sin embargo, no se descarta nada y Nassif no quiso exponer al comisario a la detención Por uno u otro propósito, los letrados hoy convergerán ante el equipo de fiscales. Extraoficialmente, interpretan que hoy habrá definiciones que precipite las estrategias, las reformulen y definan. La querella prepara varios testigos para ofrecer, en especial funcionarios policiales que trabajaban con el comisario, hasta antes de ser pasado a disponibilidad preventiva.