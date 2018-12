Instituto Deportivo Santiago puso primera en su casa

Fotos INICIO. Bajo las órdenes del entrenador Walter Mendoza, los jugadores de Instituto Santiago arrancaron con su primera práctica oficial.

Instituto Deportivo Santiago inició ayer sus trabajos de puesta a punto junto al cuerpo técnico que es encabezado por Walter Mendoza con mucha ilusión, de cara a su inminente participación en el Torneo Regional Federal Amateur previsto para el 27 de enero. El plantel fue convocado a pleno ayer en sus instalaciones por el cuerpo técnico, en donde iniciaron luego los trabajos de pretemporada con el cuerpo técnico que también lo integran Rodolfo Cuellar (AC), Ricardo Barraza (entrenador de arqueros) y Marcos Torres (PF)

Más de 30 jugadores tomaron parte en la primera práctica, la mayoría del club más los juveniles. Las nuevas caras fueron Javier Mitre (ex Villa Unión), Andrés Goitea (ex Defensores de Forres), Fernando Luna (AyE), Juan Herrera (ex Unión Santiago) y Francisco Soria (Tigre). A ellos se deben sumar Martín Cuellar, Juan Pato, Juan Gómez, Jorge Giménez, Iván Monroy (defensor) y Rodrigo Juárez (volante).

La dirigencia pretende sumar un atacante más.