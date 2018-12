Fotos CAMBIO DE AIRE. Ivana Mujica será la encargada de guiar a Estudiantes desde lo dirigencial y anhela iniciar el camino para que la "Casaca Patria" recupere el protagonismo que perdió en los últimos años.

21/12/2018 -

Ivana Mujica entró en la historia del fútbol santiagueño al convertirse en la nueva presidenta de Estudiante de Huaico Hondo. Si bien no es el primer caso en la provincia, teniendo en cuenta que temporadas pasadas Liliana Gorosito supo comandar a Unión Santiago, es la primera dirigente en aceptar el cargo más alto en la "Casaca Patria".

La joven dirigente, de 30 años de edad, visitó la Redacción de EL LIBERAL para contar sus sensaciones y revelar el trato que recibe desde que asumió en el cargo.

"Estoy feliz, porque siento que cumplí un sueño. Es algo que lo anhelé desde que iba a la cancha siendo una niña. Fue algo que me propuse desde chica, porque me gusta el trato con la gente para hacer las cosas bien. Me propuse trabajar para poder cumplir mi sueño y por suerte lo logré", fueron sus primeras palabras.

"Toda mi familia se siente muy feliz por la responsabilidad que asumí. En un principio, ni mi mamá sabía, hasta el día en el que asumí", añadió.

Luego, la dirigente expresó sus sensaciones al saber que entró en la historia de la "Casaca Patria".

"Ser la primera presidenta mujer, es algo hermoso para mí. El saber que quedaré en la historia del club me llena de satisfacción", reveló.

Mujica, también contó que el año pasado ya había recibido esa propuesta, pero que por una cuestión legal, se vio obligada a rechazarla.

"El año pasado, ya había recibido la propuesta de ser presidenta, pero en ese momento no reunía los requisitos. Tenía la antigüedad como socia, pero no la edad que marca el estatuto. Ahora estoy muy segura de que es mi momento".

El país atraviesa tiempos de cambios culturales, en los cuales la mujer comenzó a ganar terreno, en el fútbol, en todos los aspectos y Mujica reconoció que se siente a gusto trabajando en la institución.

"Me siento muy cómoda. Cuando entré hace cuatro años, como tesorera empecé a tener trato y nunca tuve algún inconveniente, nunca me faltaron el respeto y eso hace todo más llevadero. Me tratan bien, en un ambiente que parecía exclusivo para el hombre".

Proyectos

La flamante mandataria de Estudiantes contó cuáles sus planes de su gestión y acentuó la necesidad de reforzar la seguridad.

"Tengo muchos proyectos y sueños por desarrollar, pero nos gustaría empezar por trabajar en la seguridad. El club está vulnerable y fue víctima de muchos robos, muchos de ellos realizados por gente cercana al club. Llegaron a romper la tapia perimetral para quedarse con los ladrillos. Debemos reconstruir esas tapias, pero sin la ayuda necesaria es muy complicado", confesó.

"Sueño en devolverle a Estudiantes el lugar que se merece. Es uno de los más grandes de la provincia. El hincha me pide campeonatos, desde la parte del club, queremos que se acerquen a la institución para brindarnos una ayuda", añadió.

Además, contó que de a poco la institución comenzó a sumar otras disciplinas para revivir el ámbito social.

"Estamos sumando otras disciplinas. Ya tenemos una escuela de patín y estamos cerca de incorporar otras disciplinas más. Además tenemos proyectado volver a organizar las peñas y las fiestas que fueron tradicionales en Estudiantes", cerró la flamante presidenta.