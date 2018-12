La Volpe se candidateó para dirigir al "Xeneize"

Fotos CONVICCIÓN Ricardo La Volpe dijo que puede dirigir a Boca Juniors de "taquito"

Ricardo La Volpe se candidateó para ser DT del "Xeneize". El Bigotón fue técnico del club en el Apertura 2006. Tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, Boca Juniors está buscando técnico.

José Néstor Pekerman dijo que no y ahora están cerca de Gustavo Alfaro. Sin embargo, un ex DT del "Xeneize" se candidateó para agarrar: Ricardo La Volpe. Sí, el Bigotón, quien había comandado al equipo en el Apertura 2006 (disputó un desempate por el título con Estudiantes, con derrota en Vélez). "Estoy para dirigir a Boca de taquito", comentó.

En una charla, habló de la situación de Tévez: "Si es el jugador que ves en los entrenamientos y es titular indiscutible, sí. Pero si hablamos de que no está al 100% y no jugó en los grandes partidos, Guillermo tiene el ojo para decirle sí o no a un jugador como Tévez". Y cuando le preguntaron por Ábila y Benedetto, agregó: "Lo veo más fuerte a Benedetto".