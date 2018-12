Fotos "Estamos muy desesperados porque el Gobierno nacional no da señales de mejora"

El presidente de la empresa fabricante de motocicletas Zanella, Walter Steiner, se quejó por la situación de crisis que vive el país, a la par que indicó que "es necesario que el Gobierno nacional haga algo" para revertir la situación de las pymes, en un escenario en el cual este año las ventas de esa marca cayeron un 70% tras la devaluación y la suba de costos.

Steiner mantuvo una entrevista con EL LIBERAL antes de su visita de hoy a Santiago como parte de un periplo por todos los concesionarios de la región norte, para evaluar la situación y promover los nuevos utilitarios de 4 ruedas de la marca.

El empresario que lleva 2 décadas al frente de la empresa evaluó cómo fue este 2018. "A principios de año crecimos como 25%. Venía todo bien. Teníamos el objetivo de vender 200 mil motos, pero cuando vino la devaluación, las ventas se redujeron un 50% a nivel general y a nosotros más porque los concesionarios usaron todo el stock que tenían antes de volver a comprar. Por eso nos ha caído 70% la venta".

También se refirió a la falta de integración de piezas nacionales. "Hace mucho que trabajamos con el Gobierno para integrar partes nacionales que tengan un beneficio de rebaja de aranceles. Pero no se ha logrado. Y si no hay un beneficio nadie va a comprar una moto nacional porque lo importado es más barato que lo nacional", apuntó.

Puntualizó que "por eso es importante que el Gobierno nacional haga un decreto y permita que las empresas que están aquí puedan producir con partes nacionales, pero no podemos pagar más porque el salario en la Argentina es más caro. Es muy necesario que el Gobierno haga algo porque si no hace nada, no sabemos adónde vamos a terminar las pymes. Estamos muy desesperados porque el Gobierno no da ninguna señal de mejora".

Steiner también se refirió a lo que está sucediendo con los precios. "Hoy, todos los que estamos en el negocio de las motocicletas estamos perdiendo plata porque estamos vendiendo debajo del costo. Para tener una idea: hace 20 años un ciclomotor de dos tiempos de 50cc costaba U$S 1.250 y las más vendida en el país, la ZB siempre se vendió a U$S1.000. Pero hoy se vende a menos de U$S700 y a ese precio pierde el concesionario, la terminal y no hay mucho tiempo para manejar un negocio perdiendo plata".

Añadió además que "hoy los precios están muy distorsionados. Todos tenemos sobrestock. Todos tenemos que vender y la venta está muy baja, pero lo que a futuro tiene que subir es el precio".

Para el año próximo, la perspectiva que perfila Steiner es en parte positiva porque estima que el aumento del transporte público, hará que la gente evalúe la posibilidad de comprar una motocicleta ante el alza que tendrá el costo de viajar al trabajo.

Agregó que "la quita del subsidio al transporte público, va a impulsar a la gente a comprar una moto. La gente necesita la moto para ir a trabajar. También estamos pensando que entramos a un año electoral y el Gobierno no puede seguir así si quiere ser reelecto, con impuestos que no hay en el mundo, estamos en un país muy en crisis y el gobierno tiene que revisar eso".

La situación de crisis de ventas también llevó a que la empresa incursionara en otro segmento como el de los pequeños utilitarios. ‘El costo logístico hoy es lo que más ha crecido en las empresas y nosotros con el four truck que presentamos estamos aportando una solución económica‘, indicó.