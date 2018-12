Un desafío llamado Copa Libertadores

Fotos EXPECTATIVAS. Tras un gran arranque de ciclo en Universidad Católica de Chile, Sebastián Sáez espera seguir con los éxitos en el 2019.

Su carrera lo llevó por Rosario, Córdoba, Chile, Qatar, Emiratos Árabes y nuevamente Chile. Pero su lugar en el mundo siempre fue y será Santiago del Estero. Por eso, como cada vez que tiene vacaciones, Sebastián Sáez vuelve a su pago. Y esta vez lo hizo como flamante campeón de la Primera División de Chile.

Universidad Católica le regaló a "Sacha" su primer título como profesional (en Central Córdoba logró un ascenso al Federal A, pero mediante una reválida) y el delantero visitó ayer EL LIBERAL para compartir su alegría.

"Había conocido Chile cuando estuve con Audax Italiano, que tuve un año muy bueno, después aparece Católica y, además de ser un grande del país, vi que el equipo estaba puntero y haciendo una buena campaña así que automáticamente dije que sí. Justo se me había terminado el contrato en Emiratos, estaba volviendo para Santiago y apareció esa posibilidad que no dejé pasar", dijo al recordar cómo se dio su llegada a la Católica.

"Solamente me sumé yo en el semestre. Siempre es mucho más fácil uno tener que adaptarse a un equipo que está armado y no varios jugadores. La adaptación fue muy buena por mis compañeros, por todo lo que ha significado que había argentinos y que ya conocía el medio", agregó.

Sáez lleva jugados 15 partidos en la Católica y convirtió 5 goles. "Conforme estoy porque se ha logrado el objetivo que era salir campeones. Uno pone por encima el objetivo grupal. Después, a nivel personal, tuve un buen comienzo. Después me ha pasado de no convertir tantos goles en los últimos partidos pero se consiguió el objetivo grupal, que era lo más importante, y ahora a pensar en lo que viene", señaló.

Y lo que viene es nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América, certamen que jugará por primera vez en su carrera: "Es un buen desafío. Ojalá que se pueda dar de poder competir, ahora estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Me llega en un buen momento, en un momento de madurez deportiva muy importante. Hay que prepararse, es una competencia muy dura y ojalá que me pueda preparar de la mejor manera".

Medio Oriente

"Sacha" recordó con satisfacción su paso por Medio Oriente. "Estuve tres años en Qatar y dos en Emiratos Árabes. Fue una experiencia muy linda a nivel futbolístico y cultural. Aprendí un montón de cosas. Llegar ahí y vivir toda esa experiencia ha sido muy bueno", comentó.

El santiagueño conoce muy bien a Al Ain, verdugo de River en el Mundial de Clubes, y no se sorprendió por el resultado. "No me sorprendió. Hablaba con amigos antes del partido que River tenía que tener cuidado con Al Ain porque no era un mal equipo. Pasa que por ahí se menosprecia un poco el fútbol de Medio Oriente y creo que están a la vista los resultados y no hay que menospreciar ningún fútbol ni pensar que uno es más débil que el otro porque después, en la cancha, son once contra once", advirtió.

"En los dos años que estuve en Emiratos me he enfrentado con el Al Ain y por suerte me ha tocado marcarle un par de goles. Pero es un equipo muy fuerte para la Liga, con buenos jugadores. Generalmente es el que está peleando las competiciones internacionales como la Champion de Asia", agregó.

Sáez recordó que se adaptó bien a Medio Oriente, pero algo le costó. "La humedad cuesta más. Calor hace 50 o 55 grados, pero en Santiago a veces llega a 60 (risas). Por ahí me preguntan cómo te has adaptado al calor y les digo que vengo de Santiago y el calor no me sorprende. Pero la humedad era muy dura a veces y eso era lo difícil, más que el calor", concluyó.