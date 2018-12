21/12/2018 -

Central Córdoba ocupa un lugar muy importante en la vida de Sebastián Sáez. Por eso lo sigue a pesar de la distancia. "Siempre lo sigo a Central. En el partido con Gimnasia, por la Copa Argentina, estuve prendido viéndolo y sufriendo, se nos escapa en el final y después vamos a los penales y perdemos. Uno siempre sufre con Central porque, como siempre digo, yo soy hincha del club, he nacido en el club y uno siempre sufre con los resultados del equipo", comentó el delantero.

Volver al Ferro es algo que siempre piensa "Sacha". Y no se cansa de repetirlo: "La idea de volver a Central Córdoba siempre está latente, es el club donde me he iniciado, el club donde quiero terminar y siempre digo que ojalá se pueda dar la posibilidad de volver porque uno nunca sabe quién va a estar o si lo van a querer en ese momento. Entonces no depende solamente de que yo quiera sino de muchos factores, pero en mí siempre está la idea de retirarme en Central".

Por ahora, lo sigue viviendo como hincha. Y desde ese rol opinó del clásico que se viene en la B Nacional. "Va a ser especial para Santiago tener un clásico a nivel de una B Nacional después de muchos años. Ojalá todo salga bien, más allá del resultado. Creo que lo más importante es que sea un buen evento y que la gente se porte bien. Venimos de malas experiencias a nivel país con los clásicos así que ojalá que se pueda dar de la mejor manera y que sea una fiesta para la provincia", finalizó.