Pedirán el desafuero de Cristina, pero el PJ resistirá

Fotos MIRADA. Pichetto sostuvo que el "principio de inocencia se quiebra únicamente cuando hay sentencia firme".

21/12/2018 -

Por segunda vez, el juez Claudio Bonadio pedirá al Congreso de la Nación el desafuero de la senadora Cristina Kirchner, cuyo procesamiento con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita en la causa de "los cuadernos de las coimas" fue confirmado por la sala I de la Cámara Federal porteña.

La primera vez que el magistrado pidió la detención de la expresidenta fue en el marco de la investigación por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Como aquella vez, el Justicialismo mantendrá su postura: no discutirá un desafuero en tanto no haya una condena firme contra Cristina.

"Me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva", dijo el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque PJ en el Senado de la Nación. "La expresidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido las veces que fue requerida, me parece un exceso", resaltó.

En la bancada K dijeron que la confirmación del procesamiento no cambiaba nada. "Ya no saben qué inventar contra Cristina. No tienen en cuenta que lo que no la mata, la engorda", señalaron.

El mes pasado, el oficialismo no pudo tratar en el recinto del Senado el pedido de desafuero de Cristina Kirchner, realizado por el juez Bonadio en la causa por el encubrimiento de los responsables del atentado a la Amia.

Postura oficialista

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo que el interbloque Cambiemos insistirá con el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento con prisión preventiva para la expresidenta como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los cuadernos de la corrupción.

"En el interbloque Cambiemos fijamos una posición para todos los casos similares: no acceder al pedido de desafuero de un juez de Primera Instancia, pero sí hacerlo cuando la prisión preventiva fuera confirmada por la Cámara", anticipó el senador porteño.