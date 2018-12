Confirmaron el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner

Fotos CASO. La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recolectaba coimas de distintos empresarios contratistas del Estado.

21/12/2018 -

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los "cuadernos de la corrupción".

La confirmación del procesamiento era el hecho judicial al cual el juez federal Claudio Bonadio había dejado supeditado un nuevo pedido de desafuero contra la ex mandataria.

La Sala I de la Cámara Federal ratificó, además, el procesamiento y la prisión preventiva para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública, José López, y el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, todos ya detenidos, como organizadores de la asociación ilícita.

La Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como "prueba válida" los ocho cuadernos del remisero de Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita. "Los 8 cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década", sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el fallo.

En los cuadernos "se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero", destacaron los camaristas.

La Cámara dio por válidas las anotaciones de Centeno que fueron cuestionadas por las defensas. Pero el tribunal sostuvo que la medidas de la causa "sirvieron para dar credibilidad y corroborar los relatos de los cuadernos".