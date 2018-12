Fotos Darthés le hizo caso a Burlando y dejó el país

En medio de abucheos, pero también de gestos cholulos, Juan Darthés abandonó la Argentina desde el aeropuerto de Rosario con destino a Brasil, el país en el que nació y en cuya constitución el artículo 50 establece que sus ciudadanos no son extraditables. La decisión del actor generó la indignación del colectivo Actrices Argentinas, quienes habían acompañado la semana pasada a la joven Thelma Fardín a radicar la denuncia por violación contra Juan Darthés, por un hecho que sucedió hace 9 años mientras compartían la gira de la ficción juvenil "Patito Feo", en Nicaragua. La salida del país de Darthés, obligó a la abogada de Thelma Fardin, Sabrina Cantabria, a explicar los pormenores de ese acto. En conferencia de prensa, aseguró que el viaje del actor "no es una fuga", aunque aclaró que espera "que no sea una estrategia dilatoria". "Que se haya ido a Brasil puede llegar a representar un obstáculo para la Justicia, sin embargo todas las denuncias de abuso sexual tienen que sortear obstáculos para llegar a la Justicia. No esperábamos que fuera un camino fácil y nosotras vamos a seguir adelante con la estrategia para poder continuar con la investigación, aceitando los nexos de cooperación entre la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y la fiscalía de Nicaragua que lleva adelante la investigación para poder aportar las pruebas y tratar de evitar la revictimización de Thelma", dijo Cantabria. Por su parte, el abogado Fernando Burlando, quien representa a Darthés en otras causas, aunque no lleva adelante su defensa en la denuncia que le inició Fardín, admitió que fue él quien le aconsejó al actor refugiarse en Brasil. "En algún momento personalmente le recomendé que se vaya de la Argentina. Siendo él brasileño, era una buena idea que vuelva a Brasil, sobre todo teniendo en cuenta el ordenamiento legal brasileño y cómo trata su constitución al ciudadano", dijo Burlando en diálogo con el programa "Involucrados". Y agregó: "Pero lo que me parece más claro es que él dijo que estaba muerto. En realidad, Darthés no tenía vida acá, no podía ir al supermercado, comprar un libro, ir al teatro, al cine, no podía estudiar, ni siquiera podía subirse a un taxi. Darthés en la Argentina no tiene trabajo, no puede hacer absolutamente nada. Si él decide tomar un rumbo diferente al de la Argentina me parece correcto, no me parece mal". En el aeropuerto de Rosario, Juan Darthés sintió el rechazo de una parte de los pasajeros, pero también el apoyo de otros que se acercaban y le pedían fotografiarse con él. Al respecto, Burlando hizo su lectura. "Hoy se ha equilibrado bastante su situación. Yo critiqué mucho su nota y su discurso, pero me parece que eso hace que la gente vaya tomando un criterio respecto de apoyar a uno o a otro. Pero en este tema no necesita el apoyo de la gente, no es un partido de fútbol, es un tema con connotación judicial, un hecho tremendamente grave y me parece que tenemos que darle la posibilidad a la Justicia de que diga qué fue lo que pasó. Es la Justicia la que va a poner blanco sobre negro". Burlando también hizo referencia a la posibilidad de que la Justicia de Nicaragua o la Argentina soliciten que Darthés se ajuste a derecho fuera de Brasil: "Hay un supremo tribunal que es el que en definitiva va a resolver su extradición, y después la decisión final está en manos del propio presidente. Brasil protege a sus naturales", reiteró. Mientras tanto, la abogada de Fardín dijo que espera que el actor "cumpla con su palabra de presentarse".