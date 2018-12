¿Juan Gabriel está vivo? Una foto desató la polémica en Instagram

Hoy 16:32 -

Una nueva imagen del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, presentada como "prueba de vida" por su exsecretario, Joaquín Muñoz, aviva la polémica sobre la supuesta 'resurrección' del cantante.

La reconocida presentadora de televisión María Celeste Arrarás publicó en su cuenta de Instagram el retrato del intérprete de "Querida", quien murió el pasado 28 de agosto de 2016, supuestamente hecho en septiembre de ese mismo año.

"Esta es la foto que me entregó el exsecretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Asegura que fue tomada unas semanas después de anunciada la muerte del cantante", escribió la conductora puertorriqueña.

La imagen que obtuvo 33.000 'Me gusta', según el excretario del cantante fue tomada en la supuesta casa donde el artista "pasó un tiempo inmediatamente después de que todos lo dieran por muerto".

En la portada de la revista 'TV Notas' circuló la imagen del presunto cadáver del músico junto a una supuesta partida de defunción, fue rechazada por Muñoz, quien afirmó en una entrevista hecha por el programa Hoy que "la fotografía está trucada", y que la información es falsa porque hace una semana estuvo con el cantautor en su casa.

Según su relato, el propio Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, le envió las imágenes de su supuesto cadáver y le dijo que eran "una verdadera cochinada".

Aseveró que el cantante, fallecido a los 66 años, se plantea 'regresar' el próximo siete de enero, fecha de su cumpleaños, y que su deseo es que, a partir de allí, se celebre el 'Día Internacional de Juan Gabriel'.

Muñoz, quien también fuera abogado de la estrella mexicana desde hacía 39 años, expresó en una entrevista que su representado fingió su muerte "para proteger su vida", debido a que sus familiares participaron en un supuesto "complot para desaparecerlo".

Anteriormente, el exsecretario había anunciado que el artista mexicano reaparecería el 15 de diciembre, pero esto no ocurrió.

