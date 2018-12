FÚNEBRES | 22 de diciembre de 2018

22/12/2018 -

Fallecimientos

- Zoilo Absalón Núñez

- Narcisa Etelvina Ibáñez

- Mario Orlando Díaz

- Dante Buttazzoni

- Ricardo Benjamín Roldán

Sepelios Participaciones

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Profundamente acongojados, participamos fallecimiento y acompañamos a Fabian, Mariana y toda la flia. en este doloroso momento. Elevando plegarias por su eterno descanso en el Reino de Paz. Ana Maria Ninni, Ricardo Fuster y flia.

ATÍA, MARÍA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. María Nelva Atía Gallardo de Ahuad, junto a sus hijos Rodolfo, Silvina, Paulina, Luciana y respectivas flias participan con dolor el fallecimiento de su querida prima. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

BUTTAZZONI, DANTE (Butty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. "Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz". Sus hermanos Tere y Mario, Pety y Carlos, Pepe y Felia, tus sobrinos y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el día de ayer, en el cementerio Jardín del Sol.

BUTTAZZONI, DANTE (Butty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Ya estás en los brazos del Señor, ya estás gozando de la paz y felicidad junto a los viejos queridos, dejas un vacío inmenso en toda la familia que te llevaremos en el corazón. Su hermana Tere, tu hno pol. Mario, sus sobrinos David, Diana y David, Miguel y Lurdes, Dante y Nerea, sus sobrinos nietos Bianquita, Lautaro, Ismael y Nicolás participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, descansa en paz hermano querido.

BUTTAZZONI, DANTE (Butty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Que vacío inmenso dejas en todos nosotros, vos que estás con Dios nuestro Señor ayúdanos a aceptar tu partida. Su hermano Pepe, su hna pol. Felia, sus sobrinos Ariel y Carolina, Dante y Yessica, Chicho y Roxana, sus sobrinos nietos Valentino y Fiorella participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerioJardín del Sol, se ruega una oración en su memoria.

BUTTAZZONI, DANTE (Butty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Gabriela Álvarez, su esposo Pablo Bobes, sus hijos Juan y Azul participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BUTTAZZONI, DANTE (Butty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Lo despiden con mucho dolor, su hermana Petty, su hno. pol. Carlos, sus sobrinos Chiqui y Gabi, sus sobrinos nietos Florencia, Juan, Azul, Martín, Rocío, Natalia, Valentín, Luján, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol, que descanses en paz.

DÍAZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. Su esposa Deolinda, sus hijos Mario, Irma, Silvia, Beatriz, Jorge, Ariel, Teresa, Maria, Ramon, Ariel, Carolina, Hugo, Richar nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de El Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, NARCIZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Sus hijos Claudio, Juan Carlos , Maria, Susana, Claudia, Ignacio, nietos bisnietos hermanos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio LA PIEDAD COB SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Elio Soria Moran y flia., lamentan profundamente la desaparición de Fanny. Que Dios la cobije en su Santa Gloria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Alba Rosa Cárdenas, compañera de Olga, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su flia. en estos duros momentos.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y alumnos de la Esc. F. P. y C. L. Nº 33, participan con profundo dolor elñ fallecimiento de la Sra. Madre de su compañera Marcela Ledesma,. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en Paz.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Alejandra Soria acompaña en este dificil momento a su querida amiga Marcela. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá. Chita, Raquel y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Fanny y acompañan a Pechu, Marce y flia. en este ddificil momento. rogamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Eduardo A. Ledesma y flia., Rita M. Ledesma y Marta Barrientos y flia., participan con profunda tristeza el fallecimiento de su prima hermana. ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Un lucero del alba nuevo alumbra, es mi comadre Fanny a la que esperan en el cielo los ángeles y Mama Antula, siempre con nosotros. Tu comadre Zuny Filas, Gabye y Jorge, esperan consuelo para su familia y ruegan una oración por su memoria.

NUÑEZ, ZOILO ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Sus hijos Maria Silvia, Maria Cristina, Marcelo Nuñez, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALOMO, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/12/18|. Su hermano Juan y familia participan con dolor su fallecimiento.

PALOMO, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/12/18|. Sus hermanos Elina, Juan, Cristina, Mirian, Hugo y Carlos participan con dolor su fallecimiento.

PERNAS, ANTONIO (q.e.p.d) Falleció 19/12/18 en Buenos Aires|. Dr. Miguel Barchini y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Antonio. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, RICARDO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Su esposa Lorena López, sus hijos Bruno y Luisana, su padre Benjamín; hnos., sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Árraga. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos". ¡Tito querido! Hoy se cumplen cuatro meses de tu ausencia física, pero tu espíritu vive en nosotros. Extrañamos tu mirada, tus abrazos, consejos y bromas, tu presencia en todo lugar de la casa. Ojalá el dolor que sentimos se transformara en alegría y nuestros brazos pudieran alcanzarte para abrazarte fuerte y no dejarte partir nuevamente. Se acerca Navidad y esa noche no estarás para recibir nuestros besos y abrazos y nosotros recibir los tuyos, solo besar tu foto, sentirte en nuestra alma y elevar una plegaria. Pedir que el Niño Jesús te acompañe junto a nuestros seres queridos que ya partieron al cielo y derrame bendiciones, brindándonos paz y consuelo para sobrellevar tu ausencia física. Gracias por todo lo vivido y lo que nos brindaste en estos años a tu familia. Que la Virgen de la Merced vele tu sueño eterno. Besos al cielo. Te amaremos por siempre. Tu esposa Teresa Borquez de Auat, tus hijos Anita, Mercedes y Martín Auat y flia. y demás seres queridos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced.

BERNARDO, CONCEPCIÓN ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su hija María Rosa Josefina Agüero Lami, su esposo Luis Octavio Garay, flia. política: Alba Azucena Navarro de Garay, Mocha, Pedro, Carolina, Ma. Sara y Juan Manuel, invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos mes de su partida al Renio de Dios. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BUENVECINO DE VILLALBA, VALLE BEATRIZ (Nena) - VILLALBA OSCAR RICARDO (Pico) (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/12/95 y el 20/9/00|. ¡Vivirán siempre en nuestros corazones! ¡Los extrañamos mucho! Sus hijos Zully, Alfredo, Carlos, Luciano, Julio, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 9.30 en la Catedral Basílica.

CORBALÁN DE BURGOS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Hoy hace 9 noches de tu partida madre querida y desde ese día nos has dejado un gran vacio y dolor en el alma. Estamos orgullosos de vos porque luchaste hasta el final y porque siempre fuiste una gran madre, una gran esposa, una gran hija amorosa, una gran herrmana y por sobre todo fuiste una gran persona, por eso y por todas tus enseñanzas, sigues entre nosostros y aún sentimos que nos proteges. Para nosotros serás siempre la mejor estrella del cielo y estamos seguros que nos seguirás guiando para continuar con esta vida que hoy poco sentido tiene. Agradecemos a Dios de ser tus hijos y ojalá nos ayude a soportar este este vacío que nos partió en pedazos. Te amamos, madre querida y vivirás eternamente con amor en nuestros corazones y en cada rincon de nuestra casa. Tu esposo Raúl, tus hijos Raúl, Karina, Joaquín, Maximiliano, tus nueras, tus nietos Eze, Lolo, Meli, Marty, tu madre Mercedes, tus hermanos Mercedes y Peti, sobrinos y demás flia. invitamos a la misa en la parroquia San Luis Gonzaga del Bº Primera Junta a las 20,30 hs.

CORBALÁN DE BURGOS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Ora y espera, no te inquietes la inquietud no conduce a nada. Dios es Misericordioso y escuchara la oración y les dará la resignación. Familia Martínez, Hulgo, Ines, viviana y Mariano, ruegan al Señor que les de paz y resignación a este doloroso momento, a su esposa , hijos muy en especial a Karina, e invitan a la misa al cumplir nueve días de su fallecimiento el día 22 en la capilla San Luis Gonzaga a las 20,30 hs.

CORTÉS, JOSÉ ALEJANDRO (PEKY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Hermano querido, todo el dolor que sentimos por tu partida a la casa del Señor se transforma en felicidad cuando cerramos los ojos y recordamos los momentos a tu lado. Nuestros corazones están llenos de ti y nuestras almas de tus recuerdos. Gracias Dios por el tiempo que lo tuvimos a nuestro lado y te pedimos que nos ayudes a vivir en paz esta vida con mucha fortaleza y resignación por esta irreparable pérdida. Su esposa Nina, sus hijos Rodolfo y Karina, sus hermanos Matilde, Teodolinda, Oscar Cortés, hermanos políticos y sobrinos agradecen profundamente a todas las personas, familiares, vecinos de su infancia, amigos y ex juradores de básquet del ex club Gimnasia y Esgrima BBC, amigas y compañeros de trabajo de sus hermanas, a los directivos y docentes de las escuelas Nº 824 Dr. José Benjamín Gorostiaga, a la Esc. Nº 28 Domingo F. Sarmiento, jubilados y pensionados, ex compañeros de trabajo de su hermano Oscar, vecinos de la calle San Juan y Garibaldi. Gracias a todos por acompañarnos en este difícil momento que nos tocó vivir e invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROBERTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/15|. Papi es tan dificil y doloroso aceptar que ya pasaron tres años desde que nos dejaste. Es tan dificil la vida sin vos pasa los dias, los años y siempre te recordamos, gracias por el amor que nos diste y por haberla luchado hasta el final. Te amo y te voy a amar por siempre Mi viejo. Tus hijos Belen, Rober, tu Esposa Carmen y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Catedral Basilica.

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PÉREZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Yaya y Regino Valdéz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

----------------------------------------

SIRE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/01|. "Que el Señor siempre te cobije en su morada". Su esposa Valle González, sus hijos Saúl y Daniel Sire, nieto Tiziano, invitan a la misa en iglesia Santiago Apóstol a las 11hs. y responso en el cementerio La Misericordia a las 16 hs.

PANCERINI DE MORENO, JOSEFA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/13|. Elevaré oraciones al Santísimo Sacramento, llevaré una flor a tu morada, escaparán lágrimas hasta el reencuentro. Padre de la Misericordia, como se hace para no recordar a los seres que amamos? que nos amaron de verdad? que nos dieron la vida? así hayan transcurrido 35 años. Si por tenerte presente minuto a minuto, Madre perdón, pero tu recuerdo será eterno, tu ausencia duele día a día. El día domingo 23 a las 9 hs. en Jardín del Sol, tu hija Juana Rosa orará por tu eterna paz.