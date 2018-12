"La unidad de toda la oposición es la salida para cambiar este modelo económico y sacar al país de la crisis"

Fotos MENSAJE. "Hay que deponer actitudes, y empezar a poner las cosas más importantes por encima de todo y hoy en día es la economía", dijo Zamora.

22/12/2018 -

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, anhela la "unidad de toda la oposición" como "única salida para cambiar este modelo económico y sacar al país de la profunda crisis que estamos atravesando".

Así se manifestó en una entrevista exclusiva con El LIBERAL en donde analizó la situación política en vísperas de un año electoral, donde se elegirá al nuevo presidente de la Nación.

Zamora sostuvo en su análisis: "Me gustaría, y es un anhelo mío, que la oposición vaya unida en un solo frente. Creo que es posible, pero es un tema que no lo decido yo", a la vez que explicó que para esto, "hay que deponer actitudes, hay que poner las cosas más importantes por encima de todo y hoy en día es la economía o sea, hay que definir si este modelo económico que fracasó tendrá una alternativa que pueda poner productivamente en pie nuevamente al país’.

Si bien reitera una y otra vez ser "un dirigente provincial sin aspiración nacional", la política de la mesa grande lo convoca y lo escucha.

El miércoles fue especialmente incorporado a Alternativa Federal, que se realizó en la Casa de la provincia de Córdoba, en Buenos Aires y que tuvo como anfitrión al gobernador Juan Schiaretti. Allí aportó su propuesta en una mesa chica con Sergio Massa y la mayoría de los gobernadores peronistas.

Al respecto explicó: "Es un proceso en el marco de la mesa chica a la que yo adhiero porque cuando se habla de federalismo no quiero estar ausente nunca, creo que es lo primero que debemos defender si queremos ser un país integrado".

Abundó en que "tiene que ver con la continuidad de la gestión propia y de cuestiones institucionales que debatimos durante estos casi tres años todos los gobernadores, sobre todo del signo opositor en el cual yo me incluyo y que no solamente son del peronismo, donde no compartimos sobre todo el modelo económico y que además hemos estado discutiendo muchas cosas con la responsabilidad del caso".

Destacó luego creer "en este proceso" de tres años de la gestión del gobierno de Macri al indicar: "Cambiemos ha tenido una oposición responsable, mucho más que propios sectores que integran la alianza" y ejemplificó que de no ser así "no tendría presupuesto el país, no se hubiera tenido la posibilidad de salir del default, esto habla de la madurez de todo este sector político".

Sin embargo, definió que "es un sector que sigue en formación, no tiene una cabeza, por lo tanto no tiene ninguna candidatura. Hay aspiraciones personales y legítimas donde muchos hombres y mujeres pueden ser candidatos en una fórmula presidencial seguramente, pero todavía no hay definido nada".

Consideró: "Hay que conversar entre todos y tener la suficiente madurez y responsabilidad para no excluirnos y no descalificarnos". Pero el gobernador, vuelve rápidamente a su provincia en la entrevista y asegura: "Para llevarles tranquilidad a los hermanos santiagueños, todo lo que yo haga o defina, tiene que ver siempre desde una posición provincial. Toda la energía y las decisiones tienen que ver primero con la responsabilidad de gobernar y en lo político, con una responsabilidad de estar siempre del lado que pueda defender mejor los intereses de los santiagueños". E insiste y subraya nuevamente: "Como para dejar aclarado, no hay ninguna intención de candidatura ni de posicionamiento personal, mucho menos alinearme en lo nacional para imponerme aquí".

El diálogo institucional en el marco de la relación con el presidente Mauricio Macri es "su prioridad" más allá de las lógicas diferencias de dos dirigentes políticos opositores. Su participación y acompañamiento en el Congreso y recientemente en el G20, donde estuvo presente junto a Macri y los principales presidentes del mundo, marca una conducta política.