Fotos Indican que el mercado de frutas y verduras abrirá hoy y mañana

22/12/2018 -

El mercado frutihortícola abrirá sus puertas hoy y también en la tarde del domingo, según informó el presidente de la cooperativa Comeco Daniel Occhionero, que administra ese ente concentrador ubicado a la vera de la ruta 51. Según informó, el horario de apertura de hoy será entre las 8 y las 11 y de 17.30 a 20.30. A su vez, el domingo, se abrirá solo en el horario de la tarde, entre las 17.30 y las 20.30. En tanto, el 24 y el 25, el mercado permanecerá cerrado para retomar su actividad el miércoles 26 de diciembre. Consultado sobre cómo está la demanda por estos días, señaló que "esperamos para hoy una mayor demanda que hasta ahora no hemos visto, no se ha dado una explosión de demanda", indicó. En cuanto a la situación de los precios, señaló que ese ente que provee en forma mayorista, indicó que "no se han registrado subas, el consumo viene muy bajo, por ejemplo estamos con precios en el cajón de tomate entre los $350 a $500 según la variedad y calidad, hay mucha producción que está entrando desde Mendoza y desde el norte". Puntualizó, además, que en todo lo que es fruta de estación hay valores variados. Por ejemplo citó que "hay bananas desde $350 a $750 la caja de 20 kilogramos, pero hay mucha diferencia en la calidad. Hay una banana de $350, otra de Bolivia a $500 y la ecuatoriana a $750 en cajón de 20 kilogramos cada variedad". Añadió que "el durazno, el de mejor calidad, vale $450 a $500 en caja de 18 kilogramos". A su vez, la ciruela, "en caja de 22 kilogramos cuesta unos $500, el costo de todas las frutas que se están vendiendo con excepción de la manzana, entre $27 a $30 por bulto en precio mayorista". En el caso de la manzana, que se cosecha en abril y es la que se consume ahora, indicó que "tiene mucho tiempo de refrigeración, por eso al verdulero no le sale menos de $50 por kilogramo, pero hoy el verdulero no está aplicando un gran margen en la venta porque la recesión nos está complicando a todos". Agregó que "hay muchas verdulerías grandes que están haciendo ofertas importantes y a muy buenos precios".