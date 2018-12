Stanic: "Tenemos que estar más concentrados"

Fotos BALANCE. Maxi Stanic dijo que fue un buen año en lo personal, a pesar de que no se dieron los resultados.

22/12/2018 -

El plantel de Olímpico fue licenciado tras la derrota ante Libertad, pero el capitán Maximiliano Stanic habló con EL LIBERAL acerca de lo que ocurrió.

"Durante 34 minutos estuvimos arriba en el marcador. Cometimos muchos errores en el final que nos costaron el juego, sobre todo con la salida de los grandes nos anotaron muchos puntos en la pintura y eso nos hizo perder el juego", comentó el base armador bonaerense.

Consultado acerca de si el equipo sintió la ficha menos, opinó: "Sí, se siente, pero todos los equipos, no hay que poner excusas. En una liga tan larga, cuando van pasando los partidos se siente, pero no es excusa. Los errores que cometieron fueron por desconcentraciones y por culpa nuestra. Tenemos que estar más concentrados porque hubo algunos errores infantiles que no nos pueden pasar".

Stanic también realizó un balance del año. "El 2018 en lo deportivo no tuvo los resultados que buscábamos, porque la temporada pasada no fue lo que queríamos. Y en esta hicimos un buen Súper 20 y ahora jugamos tres partidos nomás, la liga está comenzando y no se puede hacer un balance por tres juegos. En líneas generales, en lo personal, fue un buen año", comentó.

El capitán comentó acerca de cuáles serán los motivos para brindar en las fiestas que se avecinan. "Lo primero es la familia, tener a mis hijos y a mi mujer con salud es lo más importante. También que a uno le pueda ir bien al trabajo, pero sobre todo la salud y la felicidad de la familia es lo que está por encima del resto. Acá en Santiago lo venimos logrando", concluyó.