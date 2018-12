"Es un torneo difícil, pero tenemos que trabajar para avanzar"

Fotos APUESTA Matías Rojas arribó a Güemes con la ilusión de ganar cosas importantes. El volante bandeño fue uno de los mejores del Albo en el 2018.

El mediocampista creativo de Güemes, Matías Rojas, uno de los primeros refuerzos para el Torneo Regional Amateur, sueña con poder lograr el ascenso, aunque reconoció que la competencia será complicada.

"Al grupo me voy adaptando bien, hay jugadores que conozco y eso se hace un poco más fácil en el tema de la adaptación. Llegar a Güemes me genera mucha alegría, es un club con una infraestructura enorme, dirigentes serios, hinchas fieles y seguidores que merecen otra categoría. Eso me pone feliz, saber que llegué a un club enorme de la provincia", fueron las primeras palabras del ex jugador de Central Argentino y Unión Santiago, en diálogo con Abc Deporte.

El volante también reveló cuáles son sus expectativas con respecto a su nuevo desafío en el Gaucho.

"Mis expectativas son las de entrenar a full, con mucho esfuerzo y sacrificio, como lo hice en cada uno de los lugares que me tocó estar. Espero dar lo mejor de mí, ser un aporte dentro y fuera de la cancha", explicó.

Seguido, hizo alusión a los objetivos que se propusieron de cara al campeonato que se pondrá en marcha el 27 de enero.

"Nosotros sabemos que es un torneo difícil, pero tenemos que trabajar para lograr avanzar y darle una alegría a la gente del club y a nuestras familias, que siempre apoyan y acompañan".

Con respecto a la conformación de los grupos (Güemes comparte zona junto a Comercio, Instituto Santiago y Central Córdoba de Frías y Alijilan de Bañado de Ovanta) , Rojas aseguró que ningún rival será fácil y apunta a llegar bien al primer partido.

"Creo que es un grupo parejo, con equipos que tienen nuestro mismo objetivo. No hay equipos ni partidos fáciles. Sabemos que a Güemes les juegan a muerte y debemos estar preparados para estar a la altura. Lo importante será llegar bien al partido", culminó el mediocampista.