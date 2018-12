Flamengo vino por Vargas, pero Vélez no lo quiere negociar

Fotos FIGURA. El "Monito" Vargas la rompió en este 2018 y lo vinieron a buscar del fútbol brasileño. Por ahora, se queda en Vélez.

22/12/2018 -

Flamengo vino a la carga por la figura del "Fortín", pero se encontró con la negativa del club. "No queremos vender a nadie", dijo el presidente Rapisarda.

"En un principio se acercaron y después me mandaron un mail, pero con una propuesta que no nos interesa ni en el número final ni en los porcentajes. Agradecimos el interés y el esfuerzo, pero no", agregó.

Sergio Rapisarda le llevó calma a todos los hinchas de Vélez, ya que reconoció la oferta que el Flamengo hizo por Matías Vargas, pero al mismo tiempo aclaró que la rechazó. Los brasileños, pensando en la Libertadores 2019, buscaron a una de las figuras del fútbol argentino y habrían ofertado ocho millones de dólares por el 70% de su ficha, algo que no convenció a Vélez (la cláusula de rescisión de Vargas es de 12 millones). Vélez quiere sumar al delantero Leandro Fernández, hoy en Independiente.