Gallardo, exultante: "No vemos la hora de volver a Buenos Aires"

Fotos VISIÓN. El DT riverplatense salió a defender a los jugadores después de la derrota ante Al Ain. "Los futbolistas son humanos que sienten, viven y sufren", dijo.

22/12/2018 -

Marcelo Gallardo, entrenador de River, admitió que aunque hoy su equipo jugará por el tercer puesto frente al Kashima Antlers japonés en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos, el plantel "millonario" no "ve la hora de volver a Buenos Aires".

"Hay un partido por jugar, tal vez no el partido que queríamos jugar, pero tenemos que terminar de la mejor manera. No vemos la hora de volver a Buenos Aires, de disfrutar lo que hemos conseguido, que fue increíble, y tomarnos unas cortas vacaciones para descansar y después pensar en el año que viene", dijo Gallardo en una conferencia de prensa en Abu Dhabi, acompañado por Lucas Martínez Quarta.

River perdió por penales después de empatar 2-2 en los 120 minutos contra Al Ain de Emiratos Árabes, 5-4 con el último tiro que le atajaron a Enzo Pérez.

Por eso, hoy jugará desde las 10.30 (hora de la Argentina) frente al Kashima por la medalla de bronce.

No alcanzar la final del Mundial fue un trago amargo, aunque Gallardo expresó que sus jugadores llevaban "entre 30 y 40 días de mucho desgaste" por el aplazamiento del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.

"Los futbolistas son humanos que sienten, viven y sufren. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es tan fácil. No fue fácil ganar la Copa Libertadores. Todo tiene un porqué. Llevamos entre 30 y 40 días de mucho desgaste y eso claramente lo hemos sentido", sostuvo el técnico de River.

El conjunto "millonario" buscará la medalla de bronce para cerrar un año en el que conquistó la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores, en dos cruces de máxima rivalidad ante Boca Juniors, el segundo un partido histórico ya que nunca antes se había jugado el superclásico en una final de América.

El equipo de Núñez todavía no pudo festejar su gran logro con su gente en el estadio Monumental, ya que viajó desde Madrid -sede de la revancha copera- a Emiratos Árabes sin pasar por la Argentina.

Mañana habrá lugar para ese encuentro con los hinchas de River en el estadio Monumental y "disfrutar con ellos el gran logro" que fue derrotar por 3 a 1 a Boca en el estadio Santiago Bernabéu y ganar la Copa Libertadores.

"El hincha está feliz. Hubiese querido más, pero nosotros estamos muy felices y a los jugadores solo puedo agradecerles el año que hemos vivido. Teníamos dos objetivos muy claros", agregó.

"En marzo fue la Supercopa en la Argentina, con la victoria frente a Boca. El segundo semestre el objetivo era terminar levantando la Copa Libertadores y el plus fue ganarla ante Boca. Los futbolistas han sido nobles en todo este camino. Se mantuvieron derechos. Yo lo único que hago es agradecerles", subrayó.

"Estos días nuestro gran objetivo era estar en el partido final (del Mundial de Clubes). Al no poder hacerlo, me queda decirle a los jugadores que traten de disfrutar y que se liberen", comentó el "Muñeco", quien no confirmó el equipo pero seguramente le dará lugar a los jugadores jóvenes y "a los que estén mejor", en un mix entre titulares y suplentes.

Después del encuentro por el tercer puesto entre River y Kashima, desde las 13.30 se disputará la gran final entre Real Madrid y Al Ain en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dhabi. Los españoles van por su tercer Mundial de clubes al hilo y vienen de vencer sin problemas a Kashima por 3 a 0.

Con el argentino Santiago Solari como entrenador, el Real Madrid -campeón de la Champions League- es claro favorito de la mano de su goleador galés Gareth Bale (le hizo los tres tantos a Kashima) y muchas figuras, como el español Sergio Ramos, el alemán Toni Kroos, el croata Luka Modric, el brasileño Marcelo y el francés Karim Benzema, entre otros.