River va por el tercer lugar ante Kashima Antlers

River Plate tratará de reinvidicarse consigo mismo luego de la derrota ante Al Ain que le impidió llegar a la final del Mundial de Clubes.

22/12/2018 -

River Plate, que viene de caer por penales ante el sorprendente Al Ain de Emiratos Árabes en semifinales, volverá a la acción hoy en el Mundial de Clubes, pero esta vez para definir el tercer y cuarto puesto en la ciudad de Abu Dhabi.

El rival será Kashima Antlers, de Japón que en la misma instancia perdió por 3 a 1 frente al Real Madrid de España.

El partido se jugará desde las 10 (hora argentina) en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dhabi y será preliminar de la final del certamen, que enfrentará a partir de las 13.30 a Real Madrid de España y el local Al Ain.

La tanda de penales impidió a River medirse en el gran duelo esperado contra el Real Madrid de la final del Mundial de Clubes.

En su mano lo tuvo, con un penal fallado cuando disponía de una ventaja de 2-1 en el marcador, antes de acabar sintiendo impotencia por no poder con el anfitrión Al Ain que consumó su gesta desde la pena máxima.

No fue la primera decepción en el torneo para Marcelo Gallardo. Ya al mando de River perdió la final ante el Barcelona, por entonces dirigido por Luis Enrique Martínez (3-0), en el estadio Internacional de Yokohama. El golpe del presente lo encaja mejor, aún con el buen sabor de boca que dejó un triunfo histórico contra Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.

Los incidentes acaecidos provocaron el aplazamiento y la disputa finalmente en el estadio Santiago Bernabéu. Afectó a la preparación del intento de primera conquista de la corona mundial del cuadro argentino. No regresó a Buenos Aires. No pudo festejar con su gente un triunfo histórico. Y ocho días después no respondió ante el papel de favorito frente a Al Ain.

Fuera de la final Gallardo piensa en premiar al bloque. Introducirá varios cambios en su equipo titular para conquistar la tercera plaza.

"Pondremos a los que estén con mayor energía", anunció. Además, para el último partido de 2018, no podrá contar con Rodrigo Mora, que sigue con problemas de cadera. Solamente Javier Pinola, Milton Casco, Palacios en su despedida y Santos Borré se perfilan titulares de los habituales integrantes del once.

El Kashima llega al duelo lamentando su derrota ante el Real Madrid y los graves errores cometidos de los que sacó provecho el galés Gareth Bale para eliminarlos con un ‘triplete’ (3-1). Sus virtudes las exhibió en un inicio repleto de poderío físico que encerró por momentos al vigente campeón y probó la fiabilidad de Thibaut Courtois.