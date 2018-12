Pondrán en escena "El cuarto rey mago", en la capilla de Mama Antula

Fotos HISTORIA. El cuento tendrá una adaptación hecha por los alumnos de la Escuela Juan Pablo II.

22/12/2018 -

Producida y representada por alumnos de la Escuela Juan Pablo II de nuestra ciudad, se presentará hoy a las 19 en la capilla Mama Antula de Villa Silípica, la obra "El cuarto rey mago".

La puesta será a modo de pesebre viviente como preparación de la Navidad, y será una adaptación realizada por los alumnos, de un cuento con el mismo nombre.

El padre Mario Ramón Tenti, a cargo de la capilla Mama Antula de Silípica, informó a los fieles de esta capital, que partirán colectivos gratuitos desde la parroquia de Mailín a las 18, y los interesados en viajar deberán inscribirse 4250735. Al final de la presentación habrá un brindis navideño.

Según explicó el padre Tenti, "El cuarto rey mago" es "un cuento, una historia ficticia que narra la historia ficticia de que los reyes en realidad eran cuatro y no tres, pero uno se quedó en el camino ayudando a la gente, y recién se encuentra con Jesús crucificado en Jerusalén, y le dice ‘por fin te encuentro’, y Jesús le responde: ‘No, vos ya me has encontrado en esa mujer que has ayudado, en ese hombre que has ayudado...’".

"Lo que quisimos hacer con los chicos de la escuela es una adaptación, pensando en los grupos excluidos y marginados hoy. La mujer, el adicto, el pobre, que van a ser a quienes el cuarto rey va a ayudar. Va a tener tres actos, el primero será el anuncio de los ángeles que ha nacido el salvador; la partida de los reyes, uno que se queda y tres que van a verlo al niño y adorarlo; el segundo será la actitud de solidaridad del cuarto rey mago, y el tercero su encuentro con Jesús crucificado", adelantó el padre "Monchi".