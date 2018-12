22/12/2018 -

"Si tiene hijos adolescentes, evite que esa noche salgan con cualquier vehículo, no es la mejor noche para prestarles el auto, y no es la mejor noche para que usted esté con el corazón en la boca. De igual forma, si ve un pariente o un amigo en estado no apto para conducir, pídale que no lo haga, recuerde que las reuniones y los excesos continúan el 25 y el 1" .