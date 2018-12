Fotos "En estas fiestas no queremos ver sufrir a tanta gente por perder a un ser querido en un accidente de tránsito

22/12/2018 -

"Nosotros vamos a estar trabajando, es nuestro deber, pero será un buen síntoma tener la menor cantidad de trabajo posible. No queremos ver sufrir a tanta gente porque ha perdido a un ser querido en un accidente de tránsito, que se pudo haber evitado", reflexionó el doctor Carlos Scaglione, jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" de nuestra ciudad. Precisamente, este es el servicio que mayor actividad tiene en los últimos tiempos, principalmente a causa de los siniestros viales que aumentan considerablemente durante los fines de semana largo o en festividades especiales como las de Navidad y Año Nuevo. "La gente tiene que saber que las madrugadas del 25 de diciembre y del 1 de enero, son los momentos más peligrosos del año en lo que hace a seguridad vial, y por eso, debemos tratar de evitar esa triste realidad", enfatizó el profesional. En nombre de todos los profesionales que trabajan en el Hospital Regional, quiso hacer llegar "un mensaje de salutación, de paz, de felicidad, pero, fundamentalmente, de prevención", y advirtió que "todos tienen derecho a festejar", pero que "lo hagan con la prevención suficiente". "El deseo es que la familia de nuestra comunidad y todo el mundo, pasen una noche feliz, una noche alegre, y que verdaderamente evite accidentes, lesiones y, por sobre todas las cosas, evite muertes. Nosotros también queremos estar con ustedes y queremos tener una noche adecuada y en paz, doblemente feliz, por estar contentos y también por evitar estar en esas horas difíciles", dijo. Alertas En cuando a recomendaciones para estos festejos, Scaglione dijo que se deben "desterrar todos los mitos que, supuestos expertos, sostienen sobre cómo contrarrestarlo al alcohol, como utilizar pastillas de menta, masticar granos de café, tomar mucha agua, o comer clara de huevo. Todo es mentira, porque una vez que el alcohol ingresa a la sangre, la única manera de contrarrestarlo es el tiempo. No hay otra manera. Si se piensa que se puede controlar el alcohol, está equivocado, y el sistema de reflejo disminuye, la capacidad óculo motriz, disminuye, no se tiene la misma capacidad para conducir". "Si es de los conductores designados, y no tomó alcohol, piense que, lamentablemente, hay mucha otra gente en la calle que sí puede estar manejando con altos niveles de alcohol. Realmente no hay horarios para encontrarse con gente alcoholizada, de manera que cuente hasta 10 en la ruta o por donde se conduzca", recomendó. También aconsejó Scaglione que, si se va a trasladar en vehículo a una fiesta, "elija un conductor que no ingiera alcohol, y si por obligación, o por tentación, igual tomó, procure que sea no más de una copa de vino, y que después de la ingesta de alcohol, por lo menos, transcurran dos horas, hasta que realmente pueda conducir". "Si no lo pudo evitar y tuvo que ingerir alcohol, entonces no maneje, vuelva a su hogar en un remís, o quédese en el lugar, pero no maneje", insistió. "Durante las fiestas, se reciben muchos mensajes de texto más que lo habitual en el celular, y una de las tendencias es responderlos inmediatamente, eso de ninguna manera hay que hacerlo mientras se maneja, no se puede escribir y ver al mismo tiempo la ruta. No se puede escribir y hacer maniobras, una letra te puede costar la vida, no use el teléfono mientras se maneja", dijo finalmente.