BCRA: subieron reservas por el ingreso de dólares del FMI

22/12/2018 -

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 66.343 millones (nuevo máximo), aumentando US$ 7.763 millones respecto al día hábil anterior ya que ingresaron US$ 7.619 millones del acuerdo con el FMI.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 99 millones, según el Resumen de Variables Financieras

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación en la fecha.

.En tanto, las operaciones cursadas a través del sistema SML representaron un egreso de US$ 4 millones.