La agenda impositiva prevé ajustes de aranceles, del monotributo, de inmuebles y factura electrónica

22/12/2018 -

El presidente de la Federación de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) CPN José Arnoletto, se refirió a cuáles son los principales temas que se posicionan en la agenda 2019 de esta actividad a la par que indicó cuáles son los cambios que se están analizando para introducir en el monotributo.

El profesional señaló que ‘hay que dividir en dos partes la agenda del 2019. Por un lado está la practicidad para poder trabajar en la profesión de Ciencias Económicas en las liquidaciones impositivas y, por otro lado, las cuestiones que hacen a la materia imponible propiamente dicha’.

En primer término se refirió a que ‘en cuanto al trabajo profesional, este año que termina ha sido muy traumático con las distintas versiones de los aplicativos web -que lanzó la Afip- y la conectividad que no funcionó’. Añadió que ‘la expectativa es que la versión del aplicativo que se utilice para la liquidación de la temporada de Ganancias 2018 cuente con los software disponibles con tiempo, sin errores, con buena calidad de información y con buena conectividad que ha sido y es un problema grave’.

Por otra parte, ‘en lo que hace a materia imponible, hay muchos mínimos no imponibles, aranceles, que tienen que ajustarse y de eso van a depender los resultados finales de las liquidaciones impositivas’.

Otro tema que va a ocupar un lugar importante el año próximo es ‘lo que va a pasar con el tema de la base de datos única de la valuación de inmuebles, lo que va a implicar en algunas provincias un aumento significativo del valor inmobiliario y los impuestos que se calculan sobre ellos. No solo en los municipales y provinciales sino también en bienes personales’.

También destacó que ‘está el hecho de la generalización de la factura electrónica y los controladores fiscales de nueva generación que requieren de una conectividad permanente que va a ser muy problemático en muchos lugares del interior que tienen mala conectividad’.

En cuanto al monotributo, dijo que ‘el Gobierno está estudiando un régimen intermedio para que las salidas del monotributo y la entrada al régimen general no sea tan abrupta. Aún no hay nada resuelto pero muchos que siguen declarando una situación fiscal más pequeña para no salir del monotributo’.