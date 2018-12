Tinelli anunció su regreso e hizo un mea culpa por situaciones machistas

Fotos Marcelo Tinelli se explayó sobre los cambios sociales que están gestando las mujeres con su activa participación.

22/12/2018 -

Con uno de los mejores promedios en materia de rating (19.1), Marcelo Tinelli cerró una nueva temporada del Bailando 2018, que este año había arrancado de manera tardía el 3 de septiembre.

Y en medio de la algarabía y de un espacio reflexivo que el conductor se concedió antes de la despedida final del público, anunció que ShowMatch regresará a la pantalla de El Trece el 8 de abril de 2019. "A 22.33, 22.34 volvemos. Después del novelón que van a hacer en Pol-ka, ‘Argentina, tierra de amor y venganza’, entramos nosotros. Para festejar los 30 años", remarcó Tinelli, para luego cargar a Suar por la derrota de Boca Juniors.

Con la presencia de Jimena Barón, una de las abanderadas de la lucha por los derechos de las mujeres, quien perdió el Campeonato del Bailando frente a los millenials Sofía Morandi y Julián Serrano, Tinelli se explayó sobre el "gigantesco cambio social que se viene gestando" y que, según remarcó tiene "muchísimo que enseñarnos".

"Nosotros somos hombres de otras generaciones, que nos criamos con otros códigos -dijo- Y no es momento de quedarse callados, ni para las mujeres ni para los hombres. Pero lo bueno es que tenemos que repensar y tenemos que corregir. ¿Viste cuando en el GPS te sale un ‘recalculando’? Bueno, eso nos está pasando. Y estoy seguro, por más tapes que muestren, que hay cosas que hicimos acá que no las volveríamos a hacer, y contenidos para el programa que hoy no los haría nunca. Pero que están ahí, como están los de tantos años de tele y de grandes figuras de la Argentina. Pero hoy lo podemos reconocer. ¿Saben por qué? Porque escuchamos, porque aprendemos y porque seguiremos aprendiendo", remarcó Tinelli, en una suerte de mea culpa, ante las numerosas críticas que recibió por el famoso ritual del "corte de pollerita" que realizaba en su programa y los scketches en los que los actores de su producción se desnudaban delante de las invitadas mujeres.