Hermanos de Michael Jackson visitarán el país en 2019

22/12/2018 -

"The Jacksons", el legendario grupo estadounidense integrado por los hermanos de Michael Jackson, visitará por primera vez la Argentina y el 21 de marzo se presentará en el estadio Luna Park, donde tocarán sus grandes éxitos y rendirán un homenaje al "Rey del pop". A 25 años de la primera y única visita que Michael Jackson realizó en la Argentina sus hermanos Jermaine, Tito, Jackie y Marlon Jackson confirmaron su primer concierto en Buenos Aires, en el marco de una gira que celebra sus 50 años de trayectoria desde que lanzaron "I Want You Back" como The Jackson 5.