Por Navidad, prevén un importante flujo turístico

23/12/2018 - La actividad turística se entusiasma con el último fin de semana largo del año que coincide con la Navidad y dónde comienza la temporada fuerte del verano en los distintos centros vacacionales del país. Las esperanzas están puestas en la reducción de la demanda del turismo en el exterior debido al alto costo por el impacto de la devaluación. En ese contexto, el sector turístico en general evitó trasladar a precios el total del incremento de costos y apuesta a sostener una temporada con luces y sombras. Sin embargo desde la Secretaría de Turísmo de la Nación de que se registrará una de las mejores temporadas turísticas y que las estadísticas hablan de un crecimiento interanual del turismo extranjero del 15%. El fin de semana largo por el feriado de Navidad movilizará a 1,6 millones de turistas por todo el país, un 19,9% más que en el mismo período de 2017 y generará un impacto económico de 5.650 millones de pesos, un 21,4% más que el año pasado, informó según informó la secretaría de Turismo de la Nación (Sectur). El secretario Gustavo Santos señaló que “los fines de semana largo son un gran aporte para las economías regionales” y dijo que la modalidad de tomar períodos cortos de descanso varias veces al año ‘mantiene en funcionamiento constante al sector’. El total de pernoctaciones superó los 4,9 millones, con una estadía promedio de tres noches, mientras que el 94,7% de las mismas correspondieron a turistas locales, según el relevamiento de la Sectur. El 29,7% de estas pernoctaciones se registró en la ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense, el 20,2% en el Litoral y el 13,6% en Córdoba.Por otra parte, la empresa de reservas hoteleras on line Booking.com destacó en un trabajo estadístico que el nivel de reservas hoteleras en todo el país es de 73% en promedio, un índice similar al del año pasado. San Martín de los Andes, que tiene 8 mil plazas hoteleras, Villa General Belgrano, que tienen 5.500, Villa Carlos Paz, que tiene 36 mil, Villa de Merlo, que tiene 11 mil, Mar del Plata, que tiene 66 mil, Tandil, que tiene 10 mil y Federación, que tiene 3 mil, seránlos destinos más visitados en el feriado de Navidad y alcanzaron niveles de ocupación de 80%. En tanto, Aerolíneas Argentinas (AA) comunicó que durante el feriado de Navidad los vuelos de cabotaje cuentan con un 87% de reservas, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. La empresa de bandera transportará un total de 312 mil pasajeros en este fin de semana largo y los principales destinos de sus vuelos serán Córdoba, Bariloche, Puerto Iguazú, Ushuaia, Salta, El Calafate, Neuquén y Mendoza. Además , la aerol í - nea Latam transportó un 20% más de pasajeros que el año pasado a Bariloche, un 40% más a Puerto Iguazú, un 36% más a Neuquén, un 50% más a Tucumán y un 66% más a Salta. La Sectur recordó que en 2018 hubo once fines de semana largos en los que se movilizaron 13,2 millones de turistas por todo el país provocando un impacto económico de 39.397 millones de pesos. Santos, sostuvo que para esta temporada, los precios en los centros turísticos se actualizaron por debajo de la inflación y aseguró que el sector turístico va ser la actividad que ‘más empleo va a crear’ en el futuro en la Argentina. “Los precios se han actualizado por debajo de la inflación en los principales centros turísticos, por lo que los turistas se van a encontrar buenas posibilidades”, sostuvo Santos en diálogo con una radio porteña. Además, el funcionario nacional indicó que la suba por debajo de los precios por debajo de la inflación y las políticas gubernamentales y del ámbito local va a posibilitar “tener uno de los mejores veranos” en cuanto a la actividad turística. Asimismo, informó que el turismo extranjero en la Argentina subió un 15% en noviembre con respecto al año anterior y que dicho turismo ‘no ha dejado de crecer’. “La Argentina no ha dejado de crecer en el turismo. El año pasado hubo 6 millones de turistas extranjeros que dejaron U$S 5.400 millones. Este año con un dólar más competitivo se ha producido un aumento interanual del 12% en septiembre, 7% en octubre y 15% en noviembre”, aseveró. “Estamos creciendo considerablemente. El turismo tiene la ventaja de derramar en la cadena de valor entera. Mueve innumerables actividades. Va a ser la actividad que más empelo va a crear de aquí en adelante”, concluyó Santos.