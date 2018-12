La demanda de dólares comienza a bajar mes a mes

23/12/2018 - A fuerza de tasas altas y menos pesos en la calle, la fuga de divisas de noviembre se redujo casi 65% respecto de octubre y fue la más baja en más de 3 años, según los últimos datos del Banco Central. Sumó u$s 408 millones, lejos de los u$s 1.163 millones que se habían ido el mes previo. Esta reducción, de todos modos, no logró evitar que este año termine siendo el de mayor fuga de divisas en la historia del país, con 26.367 millones de dólares en los primeros once meses de 2017. Así, el registro supera el máximo registrado en 2008, cuando se habían ido 23.098 millones de dólares. Esta cifra incluye dólares que pueden estár en cajas de ahorro, en el colchón o en cualquier lado fuera del sistema financiero.