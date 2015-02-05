CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de diciembre de 2018
A LAS 22.00 CINE. DURO DE MATAR.
Por El Liberal
23/12/2018 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 CINE. EL REGALO PROMETIDO
18.15 CINE. MI POBRE ANGELITO
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. ACCION DE GRACIAS EN FAMILIA
22.00 CINE. DURO DE MATAR
00.00 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 GARDEL, EL HOMBRE Y MITO
19.30 SÍ, SÓLO SI
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN (JUEGO 2)
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
03.51 LA MISIÓN
06.22 LOS FANTASMAS DE LAS MONTAÑAS
07.59 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
09.31 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
12.01 ESCUADRÓN SUICIDA
14.23 LOST CHRISTMAS
16.17 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
18.07 PARQUE JURÁSICO III
19.53 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
22.00 ESCUADRÓN SUICIDA
TNT
02.31 TIERRA DE ZOMBIES
04.00 PETUNIA
05.53 BUZZ - SEASON 7
06.00 STEP UP 3D
07.45 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
10.04 LOS BOXTROLLS
11.55 PETER PAN
14.02 LA CENICIENTA
16.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
19.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
22.00 TED 2
00.23 TED 2
TCM
00.03 LA CASA DE CERA
02.09 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES
03.55 LOST
04.39 LOST
05.25 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.31 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
07.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.07 LA NIÑERA
08.32 LA NIÑERA
08.58 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.33 LOST
11.19 LOST
12.04 LA NIÑERA
12.30 LA NIÑERA
15.59 MORTAL KOMBAT
17.48 ARMA MORTAL 3
19.57 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO
SPACE
00.39 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA
02.50 CARRERA MORTAL 2
04.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.49 SPAWN
09.36 COMMITMENT. EL INFILTRADO
11.11 EL HOMBRE DE ACERO
13.49 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
16.59 THOR. UN MUNDO OSCURO
19.13 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
A DÓNDE IR
DESAFINADO
(URQUIZA Nº 267)
EL JUEVES 27 A LAS 22, SE REALIZARÁ LA NOCHE DE LOS BAJOS. ACTUARÁN
“CONEJO” SARQUIZ, “CACHI” COLLADO, EMMA VIEYRA, LUCÍA SARMIENTO,
CARLOS SANDOBAL, ALE CORONEL, ARIEL SANTILLÁN, GUSTAVO
GONZÁLEZ, ELEKI SÁNCHEZ, HUGO PALMAR, MARCHELO GÓMEZ, “MELLI”
RUIZ, DANIEL SORROCHE Y “RULO” JIMÉNEZ.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES Nº 151 LA BANDA)
EL 28 A LAS 22, EL CANTAUTOR BANDEÑO DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU
NUEVO DISCO. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
SIXTO
(BELGRANO (S) Nº 1991
EL 28 A LAS 23, METAMÚSICA, CICLO QUE MARCARÁ EL REGRESO DE
TUCHO RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA
Y PEDRO SILVA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y
ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
23/12 - 23/12 - 14:00 (Cast) 16:00
(Cast)
AQUAMAN (3D)
CÓMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
23/12- 17:55 (Cast) 20:45 (Subt) 23:35
(Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS :
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
23/12 - 23/12 - 14:00 (Cast) 16:00
(Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
23/12- 19:20 (Cast) 22:00 (Subt) 00:05
(Subt)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
23/12 15:00 (Cast) 18:10 (Cast) 21:00
(Subt) 23:50 (Subt)
LINO, UNA AVENTURA DE 7
VIDAS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23/12 - 13:50 (Cast) 15:45 (Cast) 17:40
(Cast)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
COMEDIA (+13 AÑOS)
HASTA EL 26/12 19:40 (Cast)
LA SIRENA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
23/12- 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
23/12 13:30 (Cast) 16:05 (Cast) 18:40
(Cast)
EL PRIMER HOMBRE EN LA
LUNA (2D)
DRAMA (ATP)
23/12- 21:10 (Subt) 23:55 (Subt)
BUMBLEBEE 2D
26/12 - 22:00 (SUBT)
BUMBLEBEE 3D
26/12 - 22:30 (CAST)
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 - 22:50
CASTELLANO 3D 19:45
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO
JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:40
CADÁVER ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00
SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo
JUEVES)
24 y 25-12 CERRADO
ANTICIPADAS EN VENTA
ESTRENOS
26/12 BUMBLEBEE
CASTELLANO 3D 20:20
CASTELLANO 2D 22:50