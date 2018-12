CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de diciembre de 2018

23/12/2018 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 CINE. EL REGALO PROMETIDO

18.15 CINE. MI POBRE ANGELITO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. ACCION DE GRACIAS EN FAMILIA

22.00 CINE. DURO DE MATAR

00.00 POLO. HERENCIA DE GLORIA

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 GARDEL, EL HOMBRE Y MITO

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN (JUEGO 2)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

03.51 LA MISIÓN

06.22 LOS FANTASMAS DE LAS MONTAÑAS

07.59 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

09.31 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

12.01 ESCUADRÓN SUICIDA

14.23 LOST CHRISTMAS

16.17 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

18.07 PARQUE JURÁSICO III

19.53 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

22.00 ESCUADRÓN SUICIDA

TNT

02.31 TIERRA DE ZOMBIES

04.00 PETUNIA

05.53 BUZZ - SEASON 7

06.00 STEP UP 3D

07.45 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

10.04 LOS BOXTROLLS

11.55 PETER PAN

14.02 LA CENICIENTA

16.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

19.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

22.00 TED 2

00.23 TED 2

TCM

00.03 LA CASA DE CERA

02.09 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES

03.55 LOST

04.39 LOST

05.25 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.31 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

07.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.07 LA NIÑERA

08.32 LA NIÑERA

08.58 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.33 LOST

11.19 LOST

12.04 LA NIÑERA

12.30 LA NIÑERA

15.59 MORTAL KOMBAT

17.48 ARMA MORTAL 3

19.57 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO

SPACE

00.39 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA

02.50 CARRERA MORTAL 2

04.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.49 SPAWN

09.36 COMMITMENT. EL INFILTRADO

11.11 EL HOMBRE DE ACERO

13.49 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

16.59 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.13 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

A DÓNDE IR

DESAFINADO

(URQUIZA Nº 267)

EL JUEVES 27 A LAS 22, SE REALIZARÁ LA NOCHE DE LOS BAJOS. ACTUARÁN

“CONEJO” SARQUIZ, “CACHI” COLLADO, EMMA VIEYRA, LUCÍA SARMIENTO,

CARLOS SANDOBAL, ALE CORONEL, ARIEL SANTILLÁN, GUSTAVO

GONZÁLEZ, ELEKI SÁNCHEZ, HUGO PALMAR, MARCHELO GÓMEZ, “MELLI”

RUIZ, DANIEL SORROCHE Y “RULO” JIMÉNEZ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES Nº 151 LA BANDA)

EL 28 A LAS 22, EL CANTAUTOR BANDEÑO DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU

NUEVO DISCO. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

SIXTO

(BELGRANO (S) Nº 1991

EL 28 A LAS 23, METAMÚSICA, CICLO QUE MARCARÁ EL REGRESO DE

TUCHO RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA

Y PEDRO SILVA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y

CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

23/12 - 23/12 - 14:00 (Cast) 16:00

(Cast)

AQUAMAN (3D)

CÓMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

23/12- 17:55 (Cast) 20:45 (Subt) 23:35

(Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS :

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

23/12 - 23/12 - 14:00 (Cast) 16:00

(Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

23/12- 19:20 (Cast) 22:00 (Subt) 00:05

(Subt)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

23/12 15:00 (Cast) 18:10 (Cast) 21:00

(Subt) 23:50 (Subt)

LINO, UNA AVENTURA DE 7

VIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23/12 - 13:50 (Cast) 15:45 (Cast) 17:40

(Cast)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

COMEDIA (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/12 19:40 (Cast)

LA SIRENA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

23/12- 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

23/12 13:30 (Cast) 16:05 (Cast) 18:40

(Cast)

EL PRIMER HOMBRE EN LA

LUNA (2D)

DRAMA (ATP)

23/12- 21:10 (Subt) 23:55 (Subt)

BUMBLEBEE 2D

26/12 - 22:00 (SUBT)

BUMBLEBEE 3D

HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 - 22:50

CASTELLANO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo

JUEVES)

24 y 25-12 CERRADO

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENOS

26/12 BUMBLEBEE

CASTELLANO 3D 20:20

CASTELLANO 2D 22:50