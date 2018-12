FÚNEBRES | 23 de diciembre de 2018

23/12/2018 -

Fallecimientos

- Juana Efigenia Mansilla

- Jorge Abraham Vittar

- Justo Argentino Correa

- Carlos Antonio Bravo

- Antonella de los Ángeles Hupaluk

- Juan Pablo Domínguez

Sepelios Participaciones

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Lamento la pérdida de la estimada Ramonita y comparto el dolor con Omar, sus hijos y Pepita. Que Dios la tenga en el cielo.

BRAVO, CARLOS ANTONIO, (q,e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su hijo Guillermo Francisco Bravo, su hija María Florencia Bravo, hija pol- Monica Pagés, nietas Jazmín y Guadalupe y demás fliares. participan con dolor su partida, hasta siempre Chino Bravo!!! Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BRAVO, CARLOS ANTONIO, (q,e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. La honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo Gral. de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento de su socio. sus restos fueron velados en Gorostiza e inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

BUTTAZZONI, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Sus primos Bebi, Coni, Pacho y Chichi Vazquez, Ricardo, Ana María, Jorge y Belén Melian, Hugo Alderete, Liliana Zeballos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

BUTTAZZONI, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Sus amigos Rubén Gutierrez, su esposa Chocha, sus hijos Gustavo, Marcela, Ana, María Inés lo despiden con inmenso cariño y el recuerdo de gratos momentos compartidos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CORREA, JUSTO ARGENTINO (TATO) (q.e.p.d.) Falleció 22/12/18|. Su hermana Nihy, su cuñado Miguel, sus sobrinas Cecilia, Rita y Melina, sus sobrinos nietos Luccas, Luisma y Valentina y sus sobrinos pol. César y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su esposa Josefina Padilla, sus hijos Noemí, Juancho. Pepe Ramón, Cecilia, Daniel, Daiana hijos pol. nietos y demás fliares. sus restos serán inhumados cementerio Los Flores a las 11 hs. Seriv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DOMÍNGUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. "Te vas al Reino de Dios para que tu alma descanse en Paz ". Su esposa Josefina, tus hijos Juan, Ramon, Daniel Noemí, Cecilia y José, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

GARCÍA DE LAPLACE, ELENA RAQUEL (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Querida amiga, lamento profundamente participar de tu partida, le pido a Dios por la paz de tu alma. Nelly Gadan de Peiretti ruega oraciones en su memoria y por su descanso eterno

HUPALUK, ANTONELLA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sus padres Angel Roberto Hupaluk y Silvia Cáceres, esposo David Alejandro Isas, hnas. Karina, sonia, abuela Marta, padres pol. Ramón, Adriana, padrino Javier. EMPRESA SANTIAGO

LARCHER LUNA, OFELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Personal Directivo, Docente, Administrativo y de Maestranza de la escuela Técnica Nº 11 Independencia participan el fallecimiento de la mamá del Rector Prof. Ricardo García y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LARCHER LUNA, OFELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Daniel García, Elisa Fernandez y familia participan su fallecimiento y acompañan a Ricardo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Blanca Macedo de Gómez participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Recordando a la amiga que me acercó aún más a la Mama Antula, renovando la fe en Dios y María Santísima.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Querida prima, con mucho dolor te despedimos. Has sido una gran persona, muy inquieta: fuiste docente, escritora, política y ante todo madre y abuela. Rogamos que estés junto a tu venerada Mama Antula, son los deseos de Nelly Gómez de Moyano y de sus hijos Freddy, Franklin y Gaby y sus respectivas familias, e Irma Gómez. Acompañamos en este momento de dolor a su hija Marcela, a su esposo y sus nietos.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Sara Olga Anauate participa con profundo dolor el fallecimiento de Fanny. Acompaña en estos tristes momentos a Marcela y toda la familia. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Lic. Marga Tapia, sus hijos Jorge y Mario participan con profunda tristeza el fallecimiento de quien fue su gran amiga y ex supervisora escolar Dpto. Choya y Guasayán, reconociendo su valioso aporte a la educación santiagueña. Acompañan a su hija Marcela en este doloroso momento.

MANSILLA, JUANA EFIGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sus hijos Liliana, Juan, Carlos, Maria, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el Cementerio Los Flores. Cobertura Norcen SRL. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

NAVARRO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye e hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda participan consternados el fallecimiento de la querida Euge y acompañan con mucho cariño a su querida prima Muñeca, a su papá, hitos, Vale y demás familia, elevando oraciones en su querida memoria

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su esposa: Blanca González, sus hijos: Cecilia, Jorge y Alejandro, hijos Pol. y nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su hermana Selma Vittar, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su hermano Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico, Belén y nietos Leandro y Amira, despiden con profundo dolor al querido Jorge. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su primo hermano Enrique Hazam, su esposa Stella Corral, e hijos Exequiel, Jacqueline y Guadalupe, nietos Nico, Alejo, Lucas y Bautista y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su sobrino Federico Vittar y su hija Amira, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. "Señor ya descansa ante ti, cuídalo con tu gracia y hazlo descansar en tu regazo". Perla Román y sus sobrinos Belén, Diego y Lorena Vittar con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones al Altísimo.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Vivirás por siempre en nuestros recuerdos querido; Norma Sandoval de Rossi, Fernando y Cecilia, Patricia Rossi, Rita y Facundo Rossi Ruiz y Estela Sandoval, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Directivos de la Clínica yunes, cuerpo médico, personal administrativo, de enfermería, mucamas y servicio generales participan con profundo dolor el fallecimiento de tan distinguido integrante de su plantel profesional y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevan una oración en su querida memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. El Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar " Dario y Lutfi, Maria S. Franzzini y sus hijos David, Ana, Juan, Laura, Lucia y Fabiana y nietas Mía y Pilar, participan con pesar su partida.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sindy Cura y Amira Vittar Cura, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Martha Davit Riera Vda. de Juliano, sus hijos y respectivas flias. participan y acompañan en el dolor a su querida amiga Blanca Ceballos (Muñeca), a sus hijos y respectivas flias. Elevamos una oración en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Ricardo Tahhan, su esposa y familia participan con tristeza el fallecimiento de su amigo de toda la vida y acompañan con cariños a Muñeca y sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Silvia Tahhan y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. C.P.N. Walter Noe Tagliavini, participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. ..."En lugares de delicados pastos me hará descansar"... (Sm. 23. La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en el dolor de la partida.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. "Bendito sea Dios, Padre de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones..."Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares rogando que el Señor derrame su bálsamo de paz sobre ellos.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Chini Filippa de Guber, sus hijos Rosita y Daniel y sus familias despiden a su incondicional e incomparable amigo. Acompañan a Muñeca, Cecilia, Alejandro y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Amalia Elena Filippa de Guber, Rolando Filippa y Esmeralda Filippa participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sus amigos Drs. Martín José Pérez, Amalia Abdala de Pérez e hijos lo despiden con cariño y acompañan a la familia en este momento de dolor

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Pedro José Basbus y su familia., participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Raquel Battisti de Yunes e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Dr. José Aldo Yunes y su esposa María Elvira Santillán e hijos participan con dolor el fallecimiento de su querido colega y amigo . Elevan oraciones en su memoria

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Luis Ignacio Araujo y familia participan el fallecimiento de su amigo. "Entonces dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera, vivirá". San Juan, 11.25

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|.

Víctor Vittar y Mariano LLapur, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Nelly Gómez de Vittar, sus hijos Victor, Alejandro, Natalia y Sebastián, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Gabriel Jorge LLapur y María Elena Sydow, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sus amigos de siempre; Carlos a. Garcia y esposa Cristina Camus, participan con profundo dolor y acompañan a Muñeca, Ceci, Jorgito, Ale, hijos políticos, nietos y demás fliares. en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en su memoria

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Wadiha N. de Flores y Daniel Flores, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Roberto D. Vittar, su esposa Cristina y sus hijos Natalia, Valeria, Nico y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su apreciado Dr. Jorge, rogando su descanso eterno y consuelo para su querida familia.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Esperanza G. de Vittar y sus hijos Roberto, Cacho, Norma y sus respectivas familias, despiden al querido Jorge, deseándole un descanso en paz, y para su familia, cristiana resignación.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Dr. Gustavo Rivas Jordán, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lia Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Luciana Maria y Cecilia María Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Negri Carrillo de Vittar, sus hijos Rodrigo, María Fernanda y sus respectivas familias, despiden con cariño al querido Jorge, en la certeza de que ya descansa en los Amorosos Brazos del Padre. Acompañamos a Muñeca, Jorgito, Ceci , Ale y sus familias, Rogando para que acepten con cristiana resignación su partida.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Rina Carrizo vda. de Jorge Hazam, sus hijos Veronica, Claudia, Jorgito, Martin y nietos, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Cercano está Jehová a los que le invocan, a los que le invocan de Verdad " Chini Habra Fernández y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Tus hermanas en la fe del grupo Betania; Mirita Tajan, Chini Habra, Rosa Gómez, Chiquita y Mapi Medina, Elsita Freijo, Pirula Patiño y Silvia LLugdar, participan el fallecimiento del esposo de Muñeca y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sus amigos Marcelo Masis, Norma Elías y sus hijos Santiago y Mauricio Massi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. -

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Alberto Orlando Beltrán y familia participa su fallecimiento y acompaña a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Marta Guber de Bonino, sus hijos Liliana y Juan Taboda Mussi, Ricardo y Florencia Chamas, nietos Guadalupe, Estefania, Bautista, Luisina y Valentino, participan el fallecimiento del vecino y amigo Jorge y acompañan a Muñeca y flia. en estos momentos de dolor.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Mami, tu partida nos dejó un vacío, pero tu recuerdo llena cada instante de nuestros días. El amor por vos sigue intacto y no existe muerte alguna o distancia infinita que nos separe, porque estás en nuestros corazones". Tus hijos Lucía y Ramón, hija política Marcela, tus adorados nietos Carlitos, Guilly, Clara y Lucía, tu hijo en el afecto Walter invitan a participar de la misa en la iglesia San Francisco hoy a las 11 hs. con motivo de cumplirse 10 meses de su fallecimiento.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Querido hijo a 2 años de tu partida al reino celestial, esta presente en tu flia. Querido hijo me dejaste un inmenso dolor, me reconforta saber que estas junto al Señor. Tu Madre Rosita Farias, tus hermanos Luisa, José y Maria Alejandra, tu hermano político Daniel, tus sobrinos Benjamín y Joaquín, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Pquia. San José de Belgrano para rogar por su eterno descanso. Rogamos oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo mío, llego diciembre otra vez y con el recuerdo de momentos compartidos, charlas, proyectos,el amor que le tenias a la vida. Pensar en ello es lo que nos mantiene en pie y nos empuja a seguir a pesar de los días que no sabemos como estar pero seguimos adelante luchando como vos lo hacías.Ro se cumple un año más, ya 7 años de tu ausencia física y seguimos sintiendo el mismo dolor de aquel primer día, pero conservamos la esperanza de verte regresar, el tiempo podrá llevarse todo pero jamás arrebatar los recuerdos de nuestros corazones. Te amaremos siempre. Tus padres Luis y Negry, tus hnas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 19 hs en tu gruta para recordar un año mas de tu inesperada partida y posterior misa en la parroq Sta Lucía a las 20.30 hs. Qué brille para él la luz que no tiene fin.

GUZMÁN, FEDERICO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/02|. " El Señor es mi pastor, ya nada me faltará, entre verdes prados, el me hará descansar, yo muero pero mi amor no muere, los amare en el cielo tanto como los amé en la tierra. Jesús misericordioso, dale a nuestro hijo el descanso eterno y brille siempre para el la luz que nos tiene fin". Hijo querido, hijo amado, fuiste bendito porque fuiste creado a imagen y semejanza, lleno de virtudes y gracia, en resumen, fuiste el hijo, hermano y amigo perfecto, y hoy sos el ángel que nos protege. Feliz Navidad allá en el cielo. A dieciseis años de tu partida, tus padres Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, hermanos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, cuñados y sobrinos nos uniremos en oración hoy a las 20,30 hs en la parroquia La Inmaculada.

LUNA, RAFAEL ALBINO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su esposa Elena, sus hijos Carmen, Mary, Silvia, Claudia, Sole, Cristian y Brenda invitan a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

QUINTEROS, LEONARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Te fuiste como una brisa cuando nadie lo imaginaba dejaste un gran dolor, porque eras una persona llena de amor, bondad... "Hoy eres una estrella más que brilla e ilumina nuestras vidas". Su hija Guillermina Quinteros, Anabella Stancampiano y demás fliares. invitan a la misa el día de hoy al cumplirse 7 años de su partida, en el oratorio Don Bosco a las 20 hs.

SOSA DE ZERDA, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/05|. Sus hijos Yolanda Zerda, Lic. Pola Zerda., Dr. Félix Zerda, Héctor Audino Zerda y Teresa Zerda., invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20,30 en la Parroquia San José de Belgrano al cumplirse 13 años de su fallecimiento, para rezar por su eterno descanso. Rogamos oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.).

YBÁÑEZ PALACIO, MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Su esposa Maria Suarez, sus hijos Oscar, Roxana y Judith, sobrinos, cuñadas, flia Rodríguez y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: amado hijo de mi corazón, cómo tu vida se apagó en un segundo, segundo que querría tomarlo entre mis manos y al abrirlas... descubrir que estás aquí, que nada de los que ha pasado es verdad, más la dura realidad se impone, 7 años de dolor, de extrañarte, de esperar a que llegues a casa, que me hables, oir tu risa fresca, sana, alegre, tus consejos, sentir tus abrazos, tu cariño, te respeto y duele tanto tener como respuesta, solo el silencio ¡Comop no extrañarte! siempre tenías tiempo para mí, ahora la vida es muy distinta, te has convertido junto a Dios en mi refugio, mi sostén, mi fuerza para poder seguir con los pies en la tierra, pero con la esperanza de reencontrarnos pronto. Te amaré siempre, tu madrina y tía Elva. Hoy nos reuniremos para elevar nuestros oraciones por tu vida feliz en la eternidad.

RODRÍGUEZ, LUIS ROBERTO (Gugín) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/12|." Ya hace un tiempo que partiste al encuentro de tu Negra, sin embargo siempre estás presente en nuestras vidas". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará en la parroquia " San Diego del Bº Sant Germain", hoy a las 21 hs, con motivo de cumplirse 6 años de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

EGEA, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/14|. "Las personas solo mueren, cuando se las olvidan y nosotros no te vamos a olvidar nunca, estás vivo en nuestros corazanes, en nuestras vidas, en nuestro día a día en cada recuerdo y en cada frase tuya". ¡¡¡Gracias por haber hecho tanto por nosotros!!! Sé que de donde estés, nos sigues cuidando a todos... Descansa en paz, tu paso por la tierra fu fecunda. Tu esposa Ana, tus hijos, hijos pol. nietos invitan a la misa que se oficiará hoy 20,30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol para rogar por su eterno descanso al cumplir cuatro años de su partida.

MONTES, JOSÉ AMÉRICO (Meco) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/04|. Hoy 14 años de tu partida, te extraño mi amado padre, duele tu ausencia. Pero sé que desde donde estás, junto a nuestro Dios, guías y fortaleces mis días, porque fuiste ejemplo de lucha, honestidad y humildad. Tus hijos Karina, Cristian, Ramiro y sus respectivas flias. invitan a la misa en la parroquia Santiago Apóstol a las 20,30 hs. Elevan una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, GRISELDA CLEOFE (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sus hijos Martin, Juan, Carolina, Romina, Gringo, hijos políticos sus hermanos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el Cementerio de Brea Pozo. Cobertura Iosep. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ARGAÑARAZ, GRISELDA CLEOFE (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Sus vecinos y amigos Paula Frias de Santillán, Cacho Santillán, Mirta Carrizo e hijos; Dr. Raúl Villalba, Betty Santillán e hijas participan con dolor su fallecimiento y piden reasignación para toda su familia.

PÉREZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Familia Polti participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías .

SERRANO, CESARIA DETREZAMI (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/18|. Su esposo Trilla sus hijos Gennis, Tani, Puchi, hijos politicos, nietos, bisnietos. Sus restos seran inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto 9hs .Cob. I.osep SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERÓN,SATURDINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Su esposa Petrona, sus hijos Claudia, Sulma, Gladis, Yanina, Nancy, Mirta, Claudio, Sergio, Rodrigo y Fernando. Sus restos serán inhumados en el cementerio Sause Dpto. Loreto 9hs SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

SAMBADE, PEDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/90|. Hoy como aquel día sigo esperándote, y me invade una profunda tristeza, el dolor no pasa solo se aprende a convivir con él, pero me consuela saber que tu ejemplo y valores siempre me acompañan, los veo día a día en cada gesto y forma de actuar de mis hijos, hoy se cumplen veintiocho años de tu partida inesperada, elevo un abrazo al cielo. Tu hijo Ricardo y esposa, tus nietos Raúl y flia, Juan José y flia y Nena.