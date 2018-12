"Macri es responsable de que Cristina pueda volver"

Fotos MIRADA. Stolbizer habló en relación a las presidenciales 2019.

23/12/2018

La dirigente del GEN Margarita Stolbizer afirmó que el presidente Mauricio Macri "directamente es el responsable" de que la senadora Cristina Kirchner "pueda volver" a presentarse como eventual candidata presidencial con vistas a los comicios nacionales del 2019.

La dirigente consideró que la posible candidatura de Fernández de Kirchner "se debe al desastre que es Cambiemos, por no cumplir ninguna promesa electoral", y agregó: "Mantener a Cristina es parte de una estrategia electoral perversa del gobierno. Es una buena estrategia para ellos mantenerla afuera de la cárcel, pero terrible para el país. La ex presidenta se enriqueció a través del Estado. Lo que más me preocupa es el daño que le hicieron al país", resaltó.