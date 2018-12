Kimi se despidió de Vettel y de Ferrari

Fotos SE FUE. Kimi Raikkonen se despidió de Ferrari y de su ex compañero Sebastian Vettel, para sumarse a Sauber

Kimi Raikkonen intercambió su casco con Sebastian Vettel y utilizó algunas palabras de despedida hacia su ex compañero en Ferrari.

En los boxes de la Fórmula 1, Kimi Raikkonen lleva el apodo de "Iceman" por su manera de ser, ya que no es una persona que demuestre mucho sus sentimientos.

Pero en esta oportunidad sí lo hizo, ya que intercambió su casco con Sebastian Vettel y le dedicó unas palabras.

"Estuvo bien trabajar contigo, compañero", expresó el finlandés quien intercambió su casco con el alemán Sebastian Vettel.

Toto Wolf

Toto Wolff, jefe de Mercedes, señaló que la salida de Kimi Raikkonen de Ferrari es un golpe duro para la Máxima. La próxima temporada de Fórmula 1 tendrá varios cambios de piloto en los equipos. Uno de ellos será la llegada de Kimi Raikkonen a Sauber tras su salida de Ferrari. El que opinó sobre esta modificación fue Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien dijo que es un golpe muy fuerte para la categoría.

"Creo que la Fórmula 1 cambiará ahora que Kimi ya no está en un coche capaz de ganar carreras. Es un personaje muy particular. Es una de las pocas personas en la actualidad que tiene redes sociales y se mantiene fiel a sí mismo, sin crear un personaje ficticio para los aficionados. Es una pena que ya no podamos ver en un Ferrari a Kimi Räikkönen", señaló Wolff.

Y concluyó: "Kimi dice que viene a disfrutar de las cosas con Sauber, pero el Sauber demostró ser uno de los mejores coches de la zona media. Si él sigue motivado y disfrutando de los que hace, entonces su decisión de quedarse ha sido buena, porque así su pasión sigue latente", aseguró el jefe del equipo oficial de Mercedes, tras conocer el alejamiento de "Kimi" de la escudería roja que tanto le dio pelea en el 2018.