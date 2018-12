"Puede ser egoísta, pero es una experiencia que quisiera vivir"

Fotos RAZONES Gustavo Alfaro dejó Huracán para convertirse en entrenador de Boca Juniors y al despedirse del Globo explicó los motivos de su decisión.

El nuevo director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, admitió que su partida intempestiva de Huracán "puede ser una decisión egoísta", pero expresó que la aparición del club xeneize constituye "una experiencia que quisiera vivir" en el final de su carrera profesional.





El DT confesó que le había prometido a su fallecido padre "llegar a lo máximo" en la profesión y recordó que fue a visitar su tumba cuando dirigió por primera vez en Primera División.





"Todo en la vida me costó mucho, tanto en mi época de jugador como de entrenador. Esta posibilidad, la verdad, siento que es una experiencia que quisiera vivir. Puede ser una decisión egoísta, no les pido que me entiendan", transmitió el técnico en un audio de Whatsapp viralizado.





Alfaro recalcó que transita "la etapa final" de su carrera y, en ella, "necesitaba pasar por esto" (dirigir a Boca) para saber si está "a la altura del desafío".





"Fue una decisión muy difícil de tomar, tuve sensaciones cruzadas. Esta es una profesión muy ingrata cuando las cosas van mal y siempre traté de matar las pasiones, pero no sé por qué mierda en Huracán me involucré con el corazón y entonces me cuesta mucho", admitió.





"En Huracán encontré otra vez la motivación que en algún momento creí haber perdido por la dirección técnica. Fueron 18 meses maravillosos por todo lo que pudimos hacer, siempre con el apoyo incondicional de ustedes, los jugadores y la gente", repasó.





Antes de "salir del grupo como corresponde", Alfaro les prometió a sus ex colaboradores que pagará "el asado prometido cuando las cosas se acomoden".





El entrenador envió ese audio después de la carta que redactó para comunicar la ruptura de su vínculo contractual y despedirse de Huracán, tal como se lo pidió el presidente del club, Alejandro Nadur, en una conversación previa.





El futuro DT "xeneize" llegará al país en las próximas horas tras unas vacaciones en Estados Unidos y durante el fin de semana terminará de sellar su arribo a Boca, donde posiblemente sea presentado el miércoles próximo.





Alfaro dirigió Atlético de Rafaela (1992-95 y 1998-00); Patronato (1995); Quilmes (1996-97 y 2003-04); Belgrano (2001); Olimpo (2001-02); San Lorenzo (2005-06); Arsenal (2006-08 y 2010-14); Rosario Central (2008-09); Al Ahli de Arabia Saudita (2009); Tigre (2014-15); Gimnasia y Esgrima La Plata (2016-17) y Huracán (2017-18).





En Arsenal ganó cuatro títulos (Copa Sudamericana 2007, Clausura y Supercopa Argentina 2012 y Copa Argentina 2013) y ascendió a Primera División con Olimpo (2002) y Quilmes (2003).