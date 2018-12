Solari: "Será difícil igualar para cualquiera"

Fotos CONCENTRACIÓN. El DT del "Merengue" resaltó la seriedad con la que su equipo encaró el Mundial de Clubes, que obtuvo ayer en Emiratos Árabes.

El entrenador de Real Madrid de España, Santiago Solari, celebró ayer la obtención del cuarto Mundial de Clubes para el club madrileño y aseguró que la cosecha reciente de títulos será "difícil de igualar para cualquiera". Solari, quien obtuvo su primer campeonato como entrenador de Real Madrid, felicitó a sus jugadores por el logro ante Al Ain de Emiratos Árabes Unidos con la goleada 4-1 en Abu Dhabi en la final del Mundial de Clubes.

"Estos jugadores lo merecen. Llegaron después de trabajar mucho y ganar muchos trofeos; le ponen un broche", señaló el ex volante de Real Madrid y River a la Fifa.

"Esto es una gesta del Real Madrid. Lo logró con éstos y otros jugadores, con otros entrenadores como (Zinedine) Zidane a quien felicitamos", agregó el "Indiecito".

"Es mérito de los futbolistas, de este grupo de jugadores, del club que pone el broche a una etapa maravillosa que intentaremos continuar. Ganar tres Champions y tres Mundiales de Clubes va a ser difícil de repetir. Este grupo de jugadores ha hecho historia", dijo luego en rueda de prensa.

"Me encanta ver la seriedad con la que se encaró el torneo. No hemos concedido prácticamente nada. Dos partidos completos para evitar las sorpresas que puede dar el fútbol. Este equipo no se cansa de ganar", concluyó.