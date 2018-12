Fotos Acusan a ex juez de robar, usurpar casa y causar daños

23/12/2018

Un jornalero residente en la localidad de El Aibe, departamento Banda, denunció a un ex juez por usurpación, robo y daños en la Unidad Fiscal, y el letrado podría ser imputado por el grave hecho. Según revelaron fuentes del caso, el hecho se remonta al mes de septiembre, cuando la víctima -quien en una oportunidad había solicitado los servicios como abogado del acusado- le vendió parte de un terreno por 200.000 pesos. Por el acuerdo, el ex magistrado residente en La Banda llevó a la víctima y a su esposa hasta el estudio de una escribana y allí los hizo firmar el supuesto arreglo que tenían, es decir la compra de sólo seis hectáreas. El damnificado manifestó en su denuncia que terminado el acto nadie le leyó lo que había firmado y que el exfuncionario judicial sabía que tanto él como su pareja no sabían leer ni escribir. Pese a ello se retiraron con el "negocio" realizado. Posteriormente al trato, el letrado había acordado con la víctima para comprar semillas y sembrar juntos. Hasta entonces todo estaba bien, pero los últimos días de noviembre el jornalero y su familia que residen hace 33 años en El Aibe, donde tienen un predio de 13 hectáreas a las cuales las trabajan, debieron abandonar la casa y dirigirse al Clodomira ya que un familiar estaba muy enfermo. Grande fue la sorpresa de los supuestos damnificados cuando al regresar a su propiedad, descubrieron que había varias personas dentro de sus domicilios y todos sus bienes habían desaparecido. Además les habían causado importantes daños en distintos sectores. El padre de familia interrogó a los sujetos, quienes le revelaron que trabajaban para el acusado exfuncionario judicial y que él los había enviado a tomar posesión del terreno. De inmediato pidieron ayuda a la policía. Cuando los uniformados arribaron a la casa tres horas más tarde, le revelaron al damnificado que el ex juez había radicado una denuncia en su contra, sosteniendo que él tenía una escritura que indicaba que toda la propiedad le pertenecía. La víctima se presentó en la Unidad Fiscal donde radicó la denuncia. Según se supo, el jornalero no es el único poseedor del terreno, por lo que él no podría haber vendido las propiedades que son de sus hijos. La causa estaría siendo investigada en el Ministerio Público bandeño y sería inminente la imputación del ex magistrado, quien -de ser así- deberá presentarse en la Fiscalía para contestar algunas preguntas.