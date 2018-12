Fotos FISCAL. Cecilia Gómez Castañeda

23/12/2018 -

La policía aprehendió a un individuo, cuya expareja lo denunció por vulnerar una restricción y lanzarle un peligroso ultimátum: "Vos volveme a denunciar y vas a ver cómo te voy a c.... matando y ahí sí me van a llevar con gusto".

La denuncia fue interpuesta por la víctima de apellido Pereyra, de 37 años, con residencia en el barrio Santa Rosa de Lima.

La misma formuló una presentación en contra de Luis Miguel Navarro (28) de quien se separó cuatro meses atrás, tras una convivencia de 7 años.

Según Pereyra, puso fin al vínculo porque sufría maltratos.

Acotó la mujer que hay una medida cautelar de prohibición de acercamiento, de la cual Navarro no pudo ser notificado porque antes viajó a Neuquén.

El 8 de diciembre, regresó a Santiago y se presentó en la casa de Pereyra con la excusa de devolverle una computadora y parlantes que se llevó al dejar la casa.

La misma le pidió que se fuera, por tornarse violento con ella y un hijo (otra relación) de 7 años.

Al día siguiente estalló otra discusión y fue mucho más tajante. "Yo no me voy a ir de esta casa. No te voy a dar con el gusto. Vos hacé tu vida y yo hago la mía, pero yo no me voy a ir". La mujer le anunció que acudiría a la Justicia.

"Vos, volveme a denunciar y vas a ver cómo te voy a c... matando y ahí sí me van a llevar con gusto", habría sido la respuesta de Navarro, frente a otra hija de Pereyra, 17 años, quien reside con una abuela.

La fiscal Cecilia Gómez Castañeda lo aprehendió.