Rápida reacción en pos de evitarle la detención

23/12/2018 -

Pese al hermetismo en que es edificado el proceso, también se supo que en las últimas horas la abogada Nuria Kippes interpuso un recurso de eximición de prisión a favor del maestro, ante el riesgo que corre su libertad.

El planteo ingresó por uno de los organismos judiciales y será notificado para una audiencia, a cargo de un juez de Control y Garantías.

Cuenta regresiva

El tiempo transcurre inexorable y Kippes pretendería aprovecharlo al máximo, ya que sólo quedan tres días hábiles, previo a la feria judicial de 2019.

Con viento a favor, el tema sería resuelto, por el sí o el no, entre el miércoles y viernes próximos, pero no es menos cierto que hasta entonces la Fiscalía no podrá nutrirse de las pruebas trascendentes para arribar a una conclusión básica.

De ella depende la imputación enmergente o la naturaleza excarcelable o no del delito en pugna.