Riesgo País de la economía argentina

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, atribuyó la suba del Riesgo País a "una duda" respecto de la economía argentina. El indicador que elabora el JP Morgan escaló esta semana a niveles históricos y se ubicó el viernes en las 822 unidades.

El ex funcionario sostuvo que "nadie tiene un medidómetro para decir los motivos por los que se eleva el Riesgo País. Sin embargo -subrayó- no he visto que por los actuales problemas en el mundo, se den repercusiones fuertes en Chile, Colombia, Perú". "Mi justificación tiene que ver con la economía. Hay una duda en la transición", resaltó Melconian.