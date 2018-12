Fotos Después de los 40: cuál es el entrenamiento para tener un corazón sano

23/12/2018 -

El ejercicio es una de las mejores medicinas que existen, y todavía lo es más ahora que nuestra sociedad está dejando atrás las enfermedades infecciosas y está dando paso a las enfermedades crónicas, desarrolladas en cierta parte debido a factores hereditarios y por otro lado debido a factores ambientales. Uno de estos factores ambientales es el ejercicio, y uno de estos grupos de enfermedades es aquel que afecta al sistema cardiovascular; las enfermedades cardiovasculares. Los efectos de una vida sedentaria se pueden revertir con dos años de ejercicio regular; la clave para tener un corazón más saludable en la mitad de la vida es la dosis correcta de ejercicio, en el momento correcto de la vida. Cuando el corazón todavía posee plasticidad y capacidad de remodelación, pueden ayudar contra el envejecimiento del sistema cardiovascular y reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca como producto de una vida sedentaria. No hay duda de que puedes leer, aprender y estudiar sobre deporte, pero más vas a mejorar es haciendo deporte. El propio deporte nos hace más resistentes o fuertes en función del deporte que practiquemos y de cómo modifiquemos sus variables. Aunque el paso más difícil para muchos puede ser empezar, una vez que empieces a hacer deporte notarás cómo aumenta tu tolerancia al ejercicio y poco a poco fortalecerás tu sistema cardiovascular y mejorarás tus marcas progresivamente. Encontramos lo que creemos que es la dosis óptima del tipo de ejercicio adecuado, que es de cuatro a cinco veces por semana, y el punto óptimo en el tiempo en el que se puede mejorar el riesgo cardíaco de una vida de comportamiento sedentario, que es en la mediana edad. Aunque el peso no determina la constitución de la persona (sino que esto lo hace la composición corporal; distribución de masa magra y masa grasa), el sobrepeso es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, nos puede hacer más propensos a sufrir determinados eventos adversos como un infarto de miocardio o un ACV. La práctica de ejercicio debe hacerse antes de los 60 años, advierten los especialistas en el mundo, en concreto, un equipo científico analizó el corazón de 53 adultos sanos, pero sedentarios, cuyas edades oscilaban entre los 45 y 64 años. Un grupo de voluntarios participó de un programa de ejercicios aeróbicos de intensidad alta y moderada cuatro o más días a la semana, mientras que el otro fue asignado a un grupo de control, que realizó entrenamientos de yoga, de equilibrio y de pesas en tres oportunidades semanales durante dos años. Al cabo de los 24 meses de prueba, los resultados de la investigación publicada en la revista Circulation de la Asociación Americana del Corazón reflejaron marcadores de un corazón saludable para quienes se entrenaron más días semanalmente: estos participantes tuvieron mejoras significativas en la forma en que su cuerpo usó oxígeno y, a la vez, demostraron una disminución en la rigidez cardíaca. Por el contrario, observaron que hacer ejercicio solo dos o tres veces a la semana no ayudaba mucho a proteger el corazón contra el envejecimiento, ni hablar del ejercicio que se hace solo un día a la semana como jugar un picadito de futbol. Para los especialistas la dosis óptima de ejercicio es de cuatro a cinco veces por semana. La hipertensión es otro de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. El hecho de fortalecer nuestro corazón le permitirá bombear más sangre con cada latido, y será necesario que para bombear la misma cantidad de sangre lata menos veces cada minuto. El ejercicio puede ayudarnos a fortalecer nuestra musculatura cardíaca y con ello puede hacer que nuestra presión sanguínea en reposo sea menor. El ejercicio comprometido de cuatro a cinco veces por semana fue casi tan eficaz para prevenir el envejecimiento cardíaco sedentario como el ejercicio más extremo de los atletas de élite, en la mediana edad y pasados los 40 es un período conveniente para empezar a ejercitarse en caso de no haberlo hecho nunca. ¿Cómo sería una rutina? El programa semanal de ejercicios debería ser similar al estudiado, incluyendo al menos un entrenamiento de fuerza, más dos o tres días de clase aeróbica de alta intensidad (estas jornadas son de 30 minutos), sumado a una sesión larga -de una hora-, con práctica de tenis, ciclismo, carrera, baile o caminata rápida. Se ha visto que el ejercicio también es capaz de reducir tanto los niveles de colesterol total como los de colesterol LDL. El colesterol alto es un factor de riesgo a la hora de sufrir una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular, por lo que es primordial que prestemos atención a los niveles que se pueden determinar a partir de las analíticas de sangre. El ejercicio te permite aumentar los niveles de colesterol bueno o HDL, el cual transporta el colesterol desde los tejidos del cuerpo hasta el hígado, donde se elimina. En general, se ha visto repetidamente que existe una relación inversa entre la práctica de actividad física y las enfermedades cardiovasculares, por lo que es primordial que si queremos mantener unos niveles óptimos de salud, no sólo sirve llevar una alimentación saludable y evitar los efectos nocivos de las drogas (lo cual es muy importante), sino que también es importantísima la práctica de ejercicio de forma habitual.