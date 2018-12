Salud reitera no utilizar pirotecnia por el daño que provoca en niños y en personas con autismo

Fotos LAMENTABLE. El mayor porcentaje de heridos por manipulación de pirotecnia corresponde a niños de entre 5 a 14 años.

23/12/2018 -

Autoridades sanitarias difunden una serie de consejos para evitar accidentes durante estas fiestas de fin de año por el uso de pirotecnia.

"El uso de pirotecnia implica riesgos para la salud ya que su manipulación puede causar lesiones graves e irreversibles. La recomendación más importante es no permitir el uso de pirotecnia a los niños por los graves riesgos que ésta implica para su salud", advierten.

"Las bengalas, los petardos y cohetes o las cañitas voladoras, entre otros materiales con pólvora, son siempre peligrosos y pueden ocasionar graves lesiones incapacitantes de por vida, como quemaduras en ojos y oídos, lesiones en la cara, miembros superiores y manos; abdomen y el tórax y hasta en los genitales", alertan.

Asimismo aseguran que por esta razón, "la mejor decisión es no usar pirotecnia, y evitar así el 100 por ciento de los accidentes, ya que el mayor porcentaje de heridos graves por manipulación de pirotecnia se registra generalmente en los niños de entre 5 a 14 años de edad".

Para los adultos que decidan usar pirotecnia, recomiendan no comprar material clandestino. Para saber que no lo es, deben verificar el etiquetado y el envoltorio original del producto donde figura la autorización del Registro Nacional de Armas (Renar). Según ese organismo está prohibido vender artificios pirotécnicos a menores de 16 años; encender un elemento a la vez y tras encenderlo alejarse a una distancia prudencial; los fuegos de artificio proyectables (cañitas voladoras, cohetes, etc.) no deben apuntar hacia las personas, las viviendas, cerca de vehículos, elementos combustibles y/o árboles frondosos; no deben usarse en el interior de las casas; y siempre deben dejarse en el piso y nunca en las manos o en el interior de botellas o latas.