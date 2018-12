Letras Santiagueñas

Fotos Marisol Fernández.

23/12/2018 -

POESÍAS MARISOL FERNÁNDEZ

A veces no hay llave

A veces no hay puerta

y tragas fuerte para tolerarlo

El orgullo tiene asma

Y la pared

Aún

tiene algo de hipnosis

Lo invertebrado toma fuerza

y lo vacío en la sangre

es el lugar perfecto

para transformarlo

todo.

***

He encontrado seis grietas en los cuerpos

Que los conflictos dan sentido

y eso hace vivir

Que hay que preguntarse qué late más

aunque creamos estar convencidos

Que aún seguimos siendo muy yocéntricos

aunque comprenderlo nos ofenda

Que los moldes tranquilizan

por cagones

Que nos quedamos cortos

definiendo al amor

Todavía

No nos vamos a morir.

***

Propongo un brindis por:

Las certezas que nos cagaron la vida

Las convicciones que nos volvieron más

torpes

Las racionalizaciones

que no enceguecieron

Los descuidos

que nuestros padres pasaron por alto

Las uniones mal enganchadas

de nuestra historia torcida

Porque fueron

Niebla

Fuego

Y carga

Porque nos empujaron

A remodelar

Toda

La casa

***

Y si de absurdos se trata

las incoherencias tomaron fuerza

la libertad se estancó en sustantivo

y el presente se enamoró del pasado

El deseo se vistió de cadenas

la voluntad se tomó siestas

Y la reina tiene amnesia en el tablero

Los remiendos piden funeral

Y el espejo se ensucia por decoración

Y si de absurdos se trata

el miedo es el valiente

la incertidumbre salió a tomar aire

y el amor murió

para vivir.





POESÍAS RAÚL JUAN





Autografía

Ya vengo, voy a escribir a cascotazos,

con las palabras de repente,

con yo de repente,

con el mambo oscuro de los que nos sobra la luz,

con la espeluznancia de mi imaginación que ojalá te siga haciendo reír,

con mi mutante y su agrafía.

Si no fuera por la caligrafía mecánica sería ilegible. Literalmente. Ilegible hasta el punto de

no poder rendir exámenes escritos, o si los hacía, los profes de quinto año del polimodal daban

las notas y me apartaban luego para que les lea mi escrito. He llegado incluso a polemizar

con ellos en pleno proceso, porque es esto lo que dice y no lo otro, y que no lo estoy inventando

ahora que aquí está, que aquí dice mire, y les leía, y cuando yo no me entendía les

decía “no sé profe, la verdad que no sé".

Animalensí

i

De mis lagunas mentales nace este rezo brutal, de mis lagunas mentales donde todo se ve diferente, donde el vacío se desparrama de adentro hacia afuera, un brote de nada. Como si un germen huérfano para mí, predilecto para vos, inentendible para todos quisiera darme un mensaje. Que bajen por mi boca estos animales, que aten las letras con sus patas y sus nervios, sus hilos mojosos, viscosos de la boca para afuera, oscuros de la muela para adentro y lleguen al suelo, pasar mi mudez por contagio, darte mis signos torturantes y morir un poco en tus poros, morir un poco en tu respiración, morir un poco donde sea pero morir abierto. Tengo que ir como la muerte que mira la resurrección y le crecen los orfanatos, mis no nombres propios, mi desaparición, mi nadie puesto a tu servicio.

iii

Mi ejército de espectros, todos sordos, todos mudos, vienen con la tranquilidad hecha pedazos y los ojos geniales. Se paran en la ventana mirando la calle y yo quedo quieto, no sé muy bien por qué vienen y se quedan así, dándome la espalda y a la vez siendo mis ojos más adelante que mis ojos a la distancia de una mancha de luz. Los ojos por los que miran los párpados. Vienen de otra vida a cuidarme el insomnio para que los pueda alimentar, no me preguntan qué tal fue mi día, no les importa tampoco lo que quiero, vanguardia sanguinaria y triunfal. Si pudiera ir despacio y agarrarles las alas hasta dislocarles los hombros, hasta sentir lo que se siente cuando se mastican los cartílagos, un buche de espanto y de gracia hasta raspar las comisuras con los dientes y borrar.

Te doy este animal y te digo:

No hagas nada,

no le quites a la impaciencia su cólera

ya crecerá la semilla en otra paz

ya nunca se llenará el hueco del ángel.

No hagas nada,

no te tires al piso de tu cielo

buscando lo que rompiste

ya otros probarán el sabor del mortero

ya dejará la gracia

de sentirse cómoda en tus comisuras.

No hagas nada,

no dejes de sentir a las miradas nacer

con tan poco que asusta

sé que otros conocerán la sustancia de lo frágil

de lo que nunca se rompe del todo

y guarda con cariño estas destrucciones.

Yo sé que puedo encantar hasta el mañana

y hacer nacer en mitad la mente dormida

la mente despierta

que siente la imagen.