Crece la tendencia de los alojamientos pet friendly en la Costa

-

Al momento de pensar en las vacaciones, una de las principales preocupaciones es qué hacer con las mascotas. Llevarlas implica tener que buscar un lugar que las reciba, mientras que dejarlas en la casa resulta un problema si no hay una persona de confianza que cuide de ellas. Por esto, resulta un alivio que el pet friendly sea una tendencia que ya se instaló en el 40% de los hoteles de la Costa Atlántica.

Según un informe elaborado por La Gaceta, las mascotas están presentes en gran parte de los hogares argentinos y el 60% de las personas con 16 años o más, señala tener animales domésticos en sus casas. Esta, fue una de las principales razones por las que hay cada vez más alojamientos, líneas aéreas y ómnibus de larga distancia que ofrecen la posibilidad de que viajen juntos. Hoy, para ser exactos, son 1.160 los hoteles que reciben mascotas en la Costa Atlántica, aunque no incluye casas, cabañas o departamentos.

De acuerdo a lo consignado por el medio, al elegir un alojamiento pet friendly, deben verificarse varios puntos para evitar problemas. Primero, ver si el lugar no realiza un recargo adicional por viajar acompañado. Segundo, asegurarse de cómo es el trato del personal (mediante referencias de conocidos o buscar en las redes comentarios de usuarios recientes), y finalmente cerciorarse de que el destino tenga parques o paisajes cercanos para asegurar que el perro también pueda salir a pasear.

Sin embargo, esto no es todo. Hay reglas generales en esos establecimientos, como que las mascotas deben estar libres de pulgas y garrapatas, limpios, al día con sus vacunas y desparasitados. No deben exceder los 10 kg de peso; tienen que llevar un collar de identificación y una correa en todo momento; deben dormir en compañía del dueño o en una cama para animales domésticos que generalmente está incluida (no se admiten animales en las camas o muebles propios del hotel); y en ningún caso el animal doméstico se puede bañar en el cuarto de baño del huéspedes, entre otros.

En algunos hoteles de lujo, como el Four Season de Buenos Aires, hasta hay un servicio que se encarga de sacar a pasear a los perros. Y en otro hotel cinco estrellas, el adicional que se cobra a los huéspedes es de 60 dólares por mascota, revela el informe.