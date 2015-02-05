CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 Y 25 de diciembre de 2018
Por El Liberal
24/12/2018 -
CANAL 7
LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2018
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 LA OTRA VOZ
22.30 MUSICALES EN NAVIDAD
02.00 CINE. UNA NOCHE FUERA DE SERIE
03.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
MARTES 25 DE DICIEMBRE DE 2018
11.00 MISA DE NAVIDAD
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 LA OTRA VOZ
22.45 CASO CERRADO – SIN CENSURA
23.45 KARA PARA ASK
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.00 PAKAPAKA
17.15 MISA DE NOCHE BUENA DESDE EL VATICANO
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 PADRES E HIJOS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 ESPECIAL LUCIANO PEREYRA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROW (JUEGO 2)
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 ESTARÉ EN CASA PARA NAVIDAD
07.46 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN
09.33 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD
11.18 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN EL POLO NORTE
13.04 ANGEL FALLS RECUPERA SU ESPÍRITU
14.52 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
16.23 EL GRINCH
18.22 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN EL POLO NORTE
20.08 ELF
22.00 EL EXPRESO POLAR
23.52 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS
TCM
08.38 LA NIÑERA
09.28 XENA. PRINCESA GUERRERA
10.15 CASADOS CON HIJOS
11.04 LOST
12.38 LA NIÑERA
13.28 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
14.49 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUM
16.38 MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
18.17 BEETLEJUICE
20.01 MATILDA
22.00 RESIDENT EVIL
23.54 EL PATRIOTA
TNT
06.25 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
08.51 CENICIENTA
10.47 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
13.37 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
16.35 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - EP. 12
17.05 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
19.37 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
22.00 UN SUEÑO POSIBLE
SPACE
06.29 COMPROMISO
08.32 FLASH POINT
09.50 BREAKING NEWS
11.29 JONAH HEX
12.57 THOR. UN MUNDO OSCURO
15.03 AVIÓN PRESIDENCIAL
17.26 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
19.33 DURO DE MATAR, LA VENGANZA
22.00 RELATOS SALVAJES
CINECANAL
11.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
13.00 REYES DE LAS OLAS
14.45 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS
16.35 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
18.30 ESPEJITO, ESPEJITO
20.20 EL MARIDO DE MI HERMANA
22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
23.50 21, LA GRAN FIESTA
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 OPERACIÓN REGALO
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
DESAFINADO (URQUIZA Nº 267)
EL JUEVES 27 A LAS 22, SE REALIZARÁ LA NOCHE DE LOS BAJOS. ACTUARÁN “CONEJO” SARQUIZ, “CACHI” COLLADO, EMMA VIEYRA, LUCÍA SARMIENTO, CARLOS SANDOBAL, ALE CORONEL, ARIEL SANTILLÁN, GUSTAVO GONZÁLEZ, ELEKI SÁNCHEZ, HUGO PALMAR, MARCHELO GÓMEZ, “MELLI” RUIZ, DANIEL SORROCHE Y “RULO” JIMÉNEZ.
CASA TERRA VIVA
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO, ARCANOS DEL DESIERTO, CUTI CARABAJAL, SHUTE REGGAE Y
MARCOS BARRIONUEVO, EN LA PEÑA “ATRAPASUEÑOS”.
CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº 151 LA BANDA)
EL 28 A LAS 22, EL CANTAUTOR BANDEÑO DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
SIXTO (BELGRANO (S) Nº 1991
EL 28 A LAS 23, METAMÚSICA, CICLO QUE MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO SILVA.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
HOY Y MAÑANA EL COMPLEJO DE CINES PERMANECERÁ CERRADO POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.
BUMBLEBEE 2D
26/12 - 22:00 (SUBT)
BUMBLEBEE 3D
26/12 - 22:30 (CAST)
AQUAMAN (3D)
CÓMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/12- 17:55 (Cast) 21:30 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS :
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
26/12 16:40 (Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
26/12 _ 19:20 (Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
26/12 18:10hs (Cast)
LINO, UNA AVENTURA DE 7
VIDAS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
COMEDIA (+13 AÑOS)
26/12 19:40 (Cast)
LA SIRENA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
26/12 _ 22:30 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
26/12 - 16:05 (Cast) 18:40 (Cast)
EL PRIMER HOMBRE EN LA
LUNA (2D)
DRAMA (ATP)
26/12 _ 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
HOY Y MAÑANA LAS SALAS ESTARÁN CERRADAS
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 -
22:50
CASTELLANO 3D 19:45
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:40
CADÁVER ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00
SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
ESTRENOS
26/12 BUMBLEBEE
CASTELLANO 3D 20:20
CASTELLANO 2D 22:50