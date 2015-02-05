CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 Y 25 de diciembre de 2018

24/12/2018 -

CANAL 7

LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2018

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 LA OTRA VOZ

22.30 MUSICALES EN NAVIDAD

02.00 CINE. UNA NOCHE FUERA DE SERIE

03.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


MARTES 25 DE DICIEMBRE DE 2018

11.00 MISA DE NAVIDAD

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 LA OTRA VOZ

22.45 CASO CERRADO – SIN CENSURA

23.45 KARA PARA ASK

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.00 PAKAPAKA

17.15 MISA DE NOCHE BUENA DESDE EL VATICANO

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 PADRES E HIJOS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 ESPECIAL LUCIANO PEREYRA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROW (JUEGO 2)

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA


CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 ESTARÉ EN CASA PARA NAVIDAD

07.46 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN

09.33 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD

11.18 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN EL POLO NORTE

13.04 ANGEL FALLS RECUPERA SU ESPÍRITU

14.52 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

16.23 EL GRINCH

18.22 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN EL POLO NORTE

20.08 ELF

22.00 EL EXPRESO POLAR

23.52 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS


TCM

08.38 LA NIÑERA

09.28 XENA. PRINCESA GUERRERA

10.15 CASADOS CON HIJOS

11.04 LOST

12.38 LA NIÑERA

13.28 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

14.49 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUM

16.38 MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

18.17 BEETLEJUICE

20.01 MATILDA

22.00 RESIDENT EVIL

23.54 EL PATRIOTA


TNT

06.25 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

08.51 CENICIENTA

10.47 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

13.37 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

16.35 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - EP. 12

17.05 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

19.37 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

22.00 UN SUEÑO POSIBLE


SPACE

06.29 COMPROMISO

08.32 FLASH POINT

09.50 BREAKING NEWS

11.29 JONAH HEX

12.57 THOR. UN MUNDO OSCURO

15.03 AVIÓN PRESIDENCIAL

17.26 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

19.33 DURO DE MATAR, LA VENGANZA

22.00 RELATOS SALVAJES


CINECANAL

11.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

13.00 REYES DE LAS OLAS

14.45 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS

16.35 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

18.30 ESPEJITO, ESPEJITO

20.20 EL MARIDO DE MI HERMANA

22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

23.50 21, LA GRAN FIESTA


SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 OPERACIÓN REGALO

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

DESAFINADO (URQUIZA Nº 267)

EL JUEVES 27 A LAS 22, SE REALIZARÁ LA NOCHE DE LOS BAJOS. ACTUARÁN “CONEJO” SARQUIZ, “CACHI” COLLADO, EMMA VIEYRA, LUCÍA SARMIENTO, CARLOS SANDOBAL, ALE CORONEL, ARIEL SANTILLÁN, GUSTAVO GONZÁLEZ, ELEKI SÁNCHEZ, HUGO PALMAR, MARCHELO GÓMEZ, “MELLI” RUIZ, DANIEL SORROCHE Y “RULO” JIMÉNEZ.


CASA TERRA VIVA

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO, ARCANOS DEL DESIERTO, CUTI CARABAJAL, SHUTE REGGAE Y

MARCOS BARRIONUEVO, EN LA PEÑA “ATRAPASUEÑOS”.


CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº 151 LA BANDA)

EL 28 A LAS 22, EL CANTAUTOR BANDEÑO DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.


SIXTO (BELGRANO (S) Nº 1991

EL 28 A LAS 23, METAMÚSICA, CICLO QUE MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO SILVA.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

HOY Y MAÑANA EL COMPLEJO DE CINES PERMANECERÁ CERRADO POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.

BUMBLEBEE 2D

26/12 - 22:00 (SUBT)

BUMBLEBEE 3D

26/12 - 22:30 (CAST)

AQUAMAN (3D)

CÓMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/12- 17:55 (Cast) 21:30 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS :

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

26/12 16:40 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

26/12 _ 19:20 (Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

26/12 18:10hs (Cast)

LINO, UNA AVENTURA DE 7

VIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

COMEDIA (+13 AÑOS)

26/12 19:40 (Cast)

LA SIRENA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

26/12 _ 22:30 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

26/12 - 16:05 (Cast) 18:40 (Cast)

EL PRIMER HOMBRE EN LA

LUNA (2D)

DRAMA (ATP)

26/12 _ 22:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

HOY Y MAÑANA LAS SALAS ESTARÁN CERRADAS

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:10 -

22:50

CASTELLANO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (Solo JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENOS

26/12 BUMBLEBEE

CASTELLANO 3D 20:20

CASTELLANO 2D 22:50

 
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