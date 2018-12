Fotos La Iglesia hizo hincapié en la atención por los pobres en su mensaje de Navidad

24/12/2018 -

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió su tradicional mensaje navideño en el que pidió especialmente por los pobres que "son los que más sufren las dificultades económicas que vivimos". Además, remarca que "a treinta y cinco años de la recuperación de las instituciones de la República" propuso la construcción de "una democracia que no olvide las auténticas raíces cristianas y culturales y que cuide especialmente el trabajo y la educación". La Comisión Permanente de la CEA invitó a "escuchar este llamado de la Navidad y a soñar otro destino para todos los argentinos. Confiamos en que la Virgen de Luján transformará estos tiempos difíciles en tiempos de esperanza. Que Dios en estas Fiestas los encuentre unidos en familia, los bendiga y los llene de su paz", finaliza el documento. Los obispos que en el encuentro con Mauricio Macri, le expresaron al Presidente su preocupación por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desnutrición infantil, titularon su mensaje navideño "En un país de sombras, una luz brilló", cita bíblica de Isaías. "En el esperanzador tiempo navideño, nuestro corazón presiente una buena noticia y nuestra mirada se fija en el pesebre. La Navidad, para la mayor parte de nuestro pueblo, es un canto a la vida", comienza el texto de la CEA. "Es verdad que a veces algunos olvidan su sentido religioso, pero igualmente Dios hace oír su mensaje de amor y su llamado a trabajar por un mundo mejor. Para muchos no creyentes, no deja de ser un signo que invita a la fraternidad y a ser buenas personas", remarcan los obispos. A continuación, reflejan: "Jesús se acerca a nosotros como un niño pobre, al lado de su madre buena y de su padre obrero. De ese modo le dice a cada uno de nosotros: ‘Aquí estoy con vos. ¿Cómo no darle un lugar en el corazón? ¿Cómo no seguir teniendo esperanza?". Agrega: "Al mismo tiempo, el Dios hecho hombre nos recuerda cuánto vale cada ser humano. Así nos convoca a luchar por la justicia, a construir la amistad social y a ser solidarios con los más pobres". Seguidamente, el mensaje de los obispos recalca que "los últimos de la sociedad son los que más sufren por las dificultades económicas que vivimos", pero que "también son los más afectados por la inseguridad, porque no tienen recursos para defenderse". "Además, la inequidad es una causa permanente de violencia y América Latina es el lugar del planeta donde hay mayor inequidad", agrega el documento. Por otra parte, el mensaje advierte que no se puede "ignorar un notable cambio cultural" relacionado con la juventud. "Los sueños e ideales que se proponen a los jóvenes no tienen que ver tanto con la defensa de los más necesitados, con la ilusión de formar una familia, con la justicia y con la cercanía a los pobres, sino con el consumo sin límites, con el desinterés por el sentido profundo de la vida y con el olvido de los grandes valores". "¿Qué nueva sociedad podrá surgir si esa es la humanidad que promovemos?", cuestionó la Iglesia. "Confiamos en que la grandeza de ánimo de los jóvenes pueda reaccionar ante esta imposición de un estilo de vida que sólo trae más tristeza e insatisfacción", completa.