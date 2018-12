El PJ bonaerense postula a Cristina para la Presidencia

Fotos CONDUCCIÓN. Gray reemplazó al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en la presidencia del PJ de Buenos Aires.

24/12/2018 -

El nuevo presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, sostuvo que "en lo personal" aspira a que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata presidencial del peronismo el año próximo.

Aseguró, además, que la ex mandataria y senadora por la provincia de Buenos Aires "sufre mucho" por la situación del país.

"En el ámbito personal, me gustaría que fuera candidata", sostuvo Gray en una entrevista con Télam.

"Es una candidata potente. Los números en el Conurbano bonaerense dan que con Cristina estaríamos en un balotaje con serias posibilidades de alzarnos con la Presidencia", agregó.

Gray, que reemplazó al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en la presidencia del PJ bonaerense, fue secretario de Comunicación Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2002 a 2007) de la mano de Alicia Kirchner, hoy gobernadora de Santa Cruz.

Dijo que Cristina Fernández de Kirchner "escucha a todos los sectores, piensa con mucha atención el país y la provincia (de Buenos Aires). Está muy preocupada por lo que pasa en el ámbito social y sufre mucho".

Consultado sobre por qué ganaría la ex mandataria en su provincia natal luego de perder varias elecciones consecutivas, Gray consideró que "los bonaerenses no llegan a fin de mes y hay una inflación galopante".

"Me cruzo permanentemente con vecinos que me dicen que votaron a Macri, pero no lo volverán a votar. Pero no me cruzo nunca a gente que me diga que no votó a Cambiemos, pero los va a votar", comentó el intendente de Esteban Echeverría.

"El oficialismo pierde día a día votos y nosotros tenemos una oportunidad muy importante de seguir creciendo", opinó.

"Si somos inteligentes y hacemos una autocrítica hacia adentro, vamos a ganar la provincia", puntualizó.