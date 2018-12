Fotos Las rastas del campeón

24/12/2018 -

Torin Francis intimida con sus 2,10 metros y con un particular peinado de cabellos enredados y tejidos, al que se conoce con el nombre de rastas o dreadlocks, según la parte del mundo en el que se encuentre.

Torin es un trotamundos. Nació en Roslindale, Massachussets, pero pasó algunos años de su niñez en Jamaica, donde tiene a parte de su familia. Jugó en varias ligas de Europa y hace cuatro años llegó a la Argentina con la ilusión de dar un salto de calidad en su carrera deportiva.

La noche del sábado, el pívot estadounidense vivió un momento inolvidable, al consagrarse campeón del Torneo Súper 20 con Quimsa y con toda su familia como testigo.

"Fue un muy lindo partido e hicimos todo lo que necesitábamos para ganar: defendimos, convertimos. Yo no jugué bien ofensivamente, pero creo que lo hice bien en defensa, como todo el equipo", comentó Francis en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

No fue su primer título, pero sí el más importante. "Yo gané un campeonato en Venezuela con Marinos, pero no me sentí como ahora, porque sólo estaba por dos meses. Pero ahora éste es mi equipo. Este título es mucho mejor", comentó reconfortado.

-¿Cómo hicieron para ganarle a un equipo tan fuerte como San Lorenzo?

-Nosotros creemos que somos fuertes también. Tenemos buenos jugadores, tenemos talento y buen técnico. Tenemos todo. También hay garra en este equipo y la mostramos ayer.

-Acabas de mencionar a Santander. ¿Qué genera en vos?

-Silvio siempre quiere ganar. Es muy intenso, porque ama ganar y con un técnico así seguro que todos nosotros queremos ganar también. Él es muy bueno preparándonos para los partidos. Es muy apasionado en la cancha. Hay muchos técnicos que son así, porque nosotros estamos jugando y ellos están dirigiendo. Hay muchas emociones en los técnicos, pero cuando él está excitado, nosotros también lo estamos.

-¿Fue una revancha por no haber podido ganar la Sudamericana?

-Estamos mejorando como equipo. Ahora estamos jugando mejor que en ese momento. Estamos mejorando en el manejo de los tiempos. No siento que alguno de nosotros lo haya tomado como una revancha.

-¿Estuvo bien el premio MVP para Nicolás De los Santos?

-Él jugó muy bien realmente. Todo el equipo jugó bien. Nico es el base y es el líder dentro de la cancha.

-Otro de los que pudo ganar ese premio era Courtney Fells. ¿Qué opinas de él?

-Jugó muy bien y para él sí fue como una revancha, porque fue jugador de San Lorenzo. La relación entre nosotros es muy buena. En general, somos muy buenos amigos todos. Estamos cerca fuera de la cancha y así estamos mejorando dentro de la cancha también.

-¿Cómo te sientes en Santiago del Estero?

-La gente es muy buena conmigo. Cuando mi familia está feliz, yo estoy feliz. Ellos están cómodos, están seguros y pueden pasear sin problemas. Y yo estoy muy contento con Quimsa, que es uno de los mejores equipos de la liga. Estamos muy felices.

-¿Van a pasar las fiestas en Santiago o se van a Estados Unidos?

-No, aquí.

-¿Por qué?

-Porque somos muchos para viajar a Estados Unidos. Seis pasajes es mucho (suelta una carcajada).

-¿Van a pasar en familia o alguien los invitó a su casa pasar esas noches tan especiales?

-No, todavía no, pero todavía están a tiempo. (risas).

-En el momento del brindis, ¿cuáles serán tus deseos?

-Brindaremos por la felicidad de la familia, por estar sanos, por ganar el campeonato.

-¿Crees en Dios?

-Sí, soy cristiano.

-¿Qué recuerdas de tu niñez o de tu adolescencia?

-Antes jugaba otros deportes: soccer fue mi primer deporte cuando tenía 6 años. Jugaba en Boston con un equipo. Y después practiqué béisbol, fútbol americano y básquet comencé cuando tenía 13 años, muy tarde. Después lo amé. Practicaba todos los días y mejoraba muy rápido.

-¿Por qué elegiste el fútbol como primer deporte?

-Porque tengo familia en Jamaica. Mis tíos (hermanos de mi madre) siempre estaban jugando fútbol en la calle. He ido varias veces a visitarlos.

-Jugaste en grandes ciudades, ¿qué tiene Santiago del Estero comparado con aquellas metrópolis?

-Yo e viví en muchos lados en Europa, pero nunca estuve en un mismo equipo y en Argentina me siento como en casa, porque he estado cuatro años y sólo dos equipos. Me siento muy cómodo aquí. La gente es muy amable.

-Se acaba el 2018, comienza un nuevo año y Quimsa tiene que afrontar la segunda parte de la Liga Nacional. ¿Este triunfo les da mayor energía para ir por el título?

-Ahora sabemos que podemos ganar. Seguro que nos da mayor ánimo para ir por el título.

-¿Qué les dirías a los hinchas de Quimsa?

-Gracias por el apoyo. Estamos contentos y felices con el campeonato y ellos nos ayudaron mucho. Estuvo muy bueno el estadio en el Final Four. Esperamos contar con ellos para la próxima etapa de la temporada.